เถื่อน! โจ๋ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ รุมทำร้ายหนุ่มขายเนื้อ กลางแยกไฟแดงวอนตำรวจคุ้มครอง

อุดรธานี-โร่ร้องผู้สื่อข่าว หนุ่มขายเนื้อถูกโจ๋ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ รุมทำร้ายอุกอาจกลางแยกไฟแดงเมืองอุดร คาดไม่พอใจเหตุมีปากเสียงจอดมอเตอร์ไซค์ซ่อมก่อนหน้า คิดว่าเรื่องจบแต่กลับถูกติดตามทำร้ายปางตาย ล่าสุดผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานี รับปากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายตรงไปตรงมา
จากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายบนถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกหนองสำโรง ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี บันทึกเหตุการณ์กลุ่มชายฉกรรจ์ 4 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน จอดหน้ารถจักรยานยนต์ที่วัยรุ่นขับจอดติดไฟแดงอยู่กลางสี่แยก จากนั้นกลุ่มชายฉกรรจ์ร่วมกันรุมทำร้ายร่างกาย เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างอุกอาจท่ามกลางสายตาผู้คนที่จอดรถรอสัญญาณไฟแดง
หลังทำร้ายร่างกายจนพอใจแล้ว กลุ่มชายฉกรรจ์ได้ขับจักรยานยนต์หลบหนีไป ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 22.00 น.คืนวันที่ 3 สิงหาคม 2568 หลังเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองอุดรธานี โดยมี ร.ต.อ.ปรัชญา เทพรักษ์ รอง สว. สภ.เมืองอุดรธานี เป็นผู้รับแจ้งเหตุ
ต่อมานายอับดุลย์เลาะห์ มะห์หมูด หรือหมัด อายุ 27 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ ผู้บาดเจ็บ ได้นำเรื่องถูกทำร้ายมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวและเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย เพื่อขอให้ช่วยประสานติดตามความคืบหน้าคดีความ เนื่องจากตนเป็นคนต่างพื้นที่มาทำธุรกิจที่ จ.อุดรธานี เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากหลังเกิดเหตุถูกข่มขู่
ล่าสุดผู้สื่อข่าวพาผู้บาดเจ็บพบ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี ซึ่งได้สั่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้บาดเจ็บก่อน และรับปากจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
นายอับดุลเลาะห์ ผู้เสียหาย บอกว่าตนเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อวัวที่จังหวัดอุดรธานี ได้ประมาณ 1 ปี กลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกับตนนั้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ตนเอารถไปแต่งเพื่อความสวยงาม ก่อนมีเรื่องกันตนเอารถไปซ่อมและแต่งหลายครั้ง แต่ละครั้งจอดทิ้งไว้ 3-4 วัน ล่าสุดเอาไปแต่งเพิ่ม ร้านก็ยังไม่แต่งให้ ไม่มีความคืบหน้า ตนจึงบอกกับช่างร้านว่า “ไม่ทำแล้ว ขอกลับ” ตอนนั้นมีปากเสียงกับช่างของร้าน
ต่อมาเมื่อตนไปทวงถามท่อไอเสียและป้ายทะเบียนกับร้าน เจ้าของร้านก็หยิบให้ตนรับของออกมาได้สักพัก เจ้าของร้านก็ทักกลับมาทางข้อความ ถามว่ามีปากเสียงข้องใจกับใครหรือไม่ เพราะช่างในร้านรู้สึกไม่โอเค พร้อมบอกว่าถ้าติดใจข้องใจ ก็มาเจอกันแบบตัวต่อตัว เลือกได้เลยว่าจะตีกับใคร
จากนั้นได้โทรคุยทาง Messenger โดยบอกว่า “ถ้าผมจะตีกับใครผมก็ตีตั้งแต่อยู่ตอนนั้นแล้ว ผมไม่ใช่นักเลง” จากนั้นเจ้าของร้านก็ด่าหยาบคายแล้ววางสาย พร้อมบอกว่า “ให้ระวังตัวไว้” พอกลับบ้านตนก็รู้สึกหงุดหงิด จึงโพสต์ลงโซเชียล แล้วกลุ่มร้านซ่อมเข้ามาคอมเม้นด่า มีบางคนพาดพิงถึงศาสนาอิสลามในทางไม่ดี ตนจึงโต้กลับว่า “อย่าลามปามถึงศาสนา ศาสนาไม่เกี่ยว” ต่อมาฝั่งช่างก็ทักมาบอกให้ต่างคนต่างอยู่ ตนก็รู้สึกดี เพราะจะไม่มีเรื่องกันแล้ว ตนยังกล่าวขอโทษ ฝากคำขอโทษไปถึงทุกคนและคิดว่าเรื่องจบแล้ว
ผ่านไป 2-3 วัน ขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ Ducati V4 ออกไปเที่ยว ระหว่างติดไฟแดง ก็มีวัยรุ่นซึ่งเป็นช่างในร้านซ่อมรถที่อยู่ใกล้ๆ ขับตามมาทำร้ายตามคลิปวงจรปิด เท่าที่จำได้ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาใช้มือหรือเท้าต่อยตน 2 ครั้ง จนร่วงจากรถ ตนพยายามวิ่งหนีแต่ก็ยังตามมารุม กระทั่งมีรถกระบะขับมาจอด จึงวิ่งเข้าไปหลบในรถไม่งั้นคงถูกทำร้ายจนตาย ตนยังรู้สึกกังวลและกลัว ไม่รู้ว่าจะถูกทำร้ายอีกเมื่อไรรอบนี้ถือว่าโชคดีที่ถูกแค่หมัด แต่ครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะเจอประแจหรือปืน