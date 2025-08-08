ชวนเที่ยว “คุกแอนด์คอฟ” คาเฟ่เรือนจำกลางราชบุรี ฝีมือผู้ต้องขัง เสิร์ฟกาแฟ–เกษตรปลอดสาร

ราชบุรี - เรือนจำกลางราชบุรีเปิด “คุกแอนด์คอฟ” คาเฟ่วิถีเกษตรฝีมือผู้ต้องขังชั้นดี ใกล้พ้นโทษ เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่ม–อาหารรสเลิศ พร้อมจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดสารและงานฝีมือ หวังสร้างโอกาส คืนคนดีสู่สังคม
ในช่วงวันหยุดยาววันแม่ 12 สิงหาคมนี้ เรือนจำกลางราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะสัมผัสบรรยากาศ “คุกแอนด์คอฟ” (Cook & Coff) คาเฟ่เรือนจำที่ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี ภายใต้แนวคิด “คืนคนดีสู่สังคม”
“คุกแอนด์คอฟ” ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างกำแพงเรือนจำกลางราชบุรี ภายใต้การดูแลของนายอาคม ภูศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี ที่ผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ พร้อมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีทั้งร้านกาแฟ เครื่องดื่มร้อน–เย็นหลากหลายเมนู เช่น “หอมจันทร์” น้ำผึ้งมะนาวดอกอัญชันโซดา ดื่มแล้วสดชื่น และกาแฟสูตรเข้มข้น รวมถึงอาหารฝีมือผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมจากเชฟมืออาชีพ เช่น ปอเปี๊ยะทอด น้ำพริกปลาทู พิซซ่าฮาวายเอียน ราคาย่อมเยา
นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง เช่น งานประดิษฐ์และของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้เป็นทุนเริ่มต้นหลังพ้นโทษ ขณะเดียวกัน พื้นที่โดยรอบยังจัดเป็นสวนเกษตรปลอดสาร ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วยน้ำว้า กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว มะเขือ บวบ และเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ หมูหลุม รวมถึงสัตว์สวยงามอย่างนกยูง กระต่าย และเต่า ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารอย่างใกล้ชิด
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรีย้ำว่า โครงการนี้ไม่เพียงสร้างรายได้ แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ทักษะอาชีพ ดูแลตนเอง และอยู่ห่างไกลจากการกระทำผิดซ้ำ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
“คุกแอนด์คอฟ” เปิดให้บริการทุกวัน สนใจสอบถามโทร. 064-949-3438 หรือค้นหาใน GPS “Cook&Coff เรือนจำกลางราชบุรี” ก็เดินทางถึงได้ไม่หลง