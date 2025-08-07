ชาวเขมรตกค้างในไทยทยอยกลับบ้านก่อน 10 ส.ค.หวั่นถูกถอนสัญชาติ ยึดบ้าน-ยึดที่ดิน

สระแก้ว – ชาวเขมรที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย ทยอยเดินทางกลับบ้านผ่านจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันนี้กว่า 300 คน ท่ามกลางข่าวลือที่ยังสะพัดไม่หยุดไม่กลับถึงพื้นที่ก่อน 10 ส.ค.ถูกถอนสัญชาติ ยึดบ้าน- ยึดที่ดิน
วันนี้ ( 7 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12 ยังคงร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว ทำการตรวจสอบชาวเขมร ที่เดินทางกลับประเทศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนไขกุญแจเปิดประตูเล็กข้างด่านพรมแดนคลองลึก อนุโลมให้แรงงานเขมรกว่า 300 คนที่ยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทยได้เดินทางข้ามแดน
หลังมีข่าวลือสะพัดหนาหูอย่างต่อเนื่อง ว่ารัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้ชาวเขมรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย รีบเดินทางกลับภูมิลำเนา และหากใครไม่กลับภายในวันที่ 10 ส.ค.2568 อาจถูกถอนสัญชาติ และถูกยึดบ้านและที่ดิน จึงทำให้ในวันนี้ยังคงมีชาวเขมร แห่ขนสัมภาระทั้งพัดลมและตู้เย็นเดินทางกลับบ้านก่อนเวลาปิดด่าน
นอกจากนั้นยังมีชาวไทยอีก 50 คน ที่ตกค้างอยู่ในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา เดินทางกลับเข้าไทยตามมาตรการอนุโลมเพื่อมนุษยธรรม ของกองกำลังบูรพา อีกด้วย