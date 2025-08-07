เขมรเนรเทศ 27คนไทยแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับประเทศพบมีหมายจับ-ถูกแจ้งความไว้เกือบทั้งหมด

สระแก้ว- เขมรเนรเทศ 27คนไทยแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับประเทศ พบมีทั้งหมายจับร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 4 คน 4 หมายจับและถูกแจ้งความทางออนไลน์ (เคสไอดี) 11คน รวม 60 เคสไอดี จนท.นำตัวส่งศูนย์ NRM มทบ. 19 ทันที
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ ( 7 ส.ค.) พ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับ ร.อ.อาคม มงคลนำ ผบ.ร้อย ทพ.1201 และเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ร่วมกันตรวจรับคนไทยจำนวน 27คนที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังถูกทางการกัมพูชาผลักดันกลับประเทศ
โดยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำจังหวัดเสียมราฐ กัมพูชา ว่าสถานกงสุลใหญ่ไทยได้ร่วมกับตำรวจกัมพูชา ทำการกวาดล้างขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใน จ.เสียมราฐ และสามารถจับกุมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้หลายร้อยคนจากหลายสัญชาติ
และในจำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย 27 คน เป็นชาย 14 คน และหญิง 13 คน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงานของกัมพูชาแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำคนไทยทั้ง27คนผลักดันกลับไทย
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนไทยทั้งหมดทำการตรวจคัดกรองที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าด่าน ตม.อรัญประเทศฯ ซึ่งจากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล สตช.พบว่าคนไทยทั้ง27คน เป็นผู้ที่มีหมายจับร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำนวน 4 คน 4 หมายจับ และมีผู้ที่ถูกแจ้งความทางออนไลน์ (เคสไอดี) จำนวน 11คน รวม 60 เคสไอดี
จากนั้นได้นำตัวคนไทยทั้งหมดมาดำเนินการตามขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ก่อนส่งตัวไปสอบสวนตรวจคัดแยกที่ศูนย์ NRM ที่ มณทลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว