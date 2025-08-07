พยัคฆ์ไพร ผนึก DSI บุกยึดคืนพื้นที่ป่าตกพรม 122 ไร่ ถูกนายทุนรุกปลูกสวนทุเรียน-มังคุด

จันทบุรี – หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)ร่วม DSI สนธิกำลังหลายหน่วยบุกตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าตกพรม” อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำสวนทุเรียน-มังคุด รวมกว่า 122 ไร่
วันนี้ ( 7 ส.ค.) นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ำ หัวหน้าฝ่ายปราบปรามและคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ปทส. และฝ่ายปกครองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าตกพรม” บ้านโชคดี (เขาขาด) ม. 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หลังได้รับการประสานจาก DSI เพื่อขอให้กรมป่าไม้ ร่วมตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย 3 จุดภายใต้ปฏิบัติการ “พิทักษ์ป่าตะวันออก” เนื่องจากในปี 2557 ได้ตรวจพบการแผ้วถางพื้นที่ ขุดบ่อและสระน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจจำนวนมาก
โดยพบแปลงที่ 1 มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อทุเรียน 960 ต้นบนพื้นที่ 62-0-48 ไร่ , แปลงที่ 2 มีการขุดสระทำเกษตร พื้นที่ 15-3-60 ไร่และแปลงที่ 3 บุกรุกปลูกทุเรียน 300 ต้น มังคุด 100 ต้น และโรงเรือนเก็บอุปกรณ์ พื้นที่ 44-0-24 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวมทั้งหมด 122-0-32 ไร่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ทั้งหมด และยังได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ตกพรม เพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้บุกรุกต่อไป