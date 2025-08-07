“สมศักดิ์”ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนอรัญประเทศ

สระแก้ว- รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมเยี่ยมชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง ยันรัฐบาลมีงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ว่าฯเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ ( 7 ส.ค.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดน
และยังได้เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก เพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดน โดยมี พ.ต.อ.ภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ตม.จังหวัดสระแก้ว, พ.อ.เมธี คำเต็ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข บรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมาซึ่ง มีแรงงานเขมรเดินทางออกนอกประเทศเฉลี่ยวันละ 200-300 คน
นายสมศักดิ์ เผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งเผยข่าวเรื่องการประชุม GBC ที่ได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ว่ามีข้อตกลงร่วมกัน 13 ข้อ โดย 1 ในประเด็นสำคัญคือการจัดการกับศพทหารเขมรที่เสียชีวิตในแนวชายแดน
“ ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันที่จะดำเนินการอย่างสมเกียรติและถูกสุขลักษณะ เพื่อคำนึงถึงสภาพจิตใจและสุขภาพของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่”
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะใช้ในการดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งในกรณีที่ต้องอยู่ในศูนย์อพยพ หรือออกจากศูนย์อพยพแล้วต้องการการรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ