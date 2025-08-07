เจออีกนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฝ่าฝืนคำสั่งบินโดรนกลาง Walking Street พัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เจออีกนักท่องเที่ยวต่างชาติฝ่าฝืนคำสั่งบินโดรนกลาง Walking Street เมืองพัทยา อ้างชื่นชอบการชมวิวมุมสูง เจอข้อหาบินโดรนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยึดของกลางทั้งหมด
เมื่อเวลา 00.19 น. วันนี้ ( 7 ส.ค.) เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ได้ควบคุมตัว MR. Goh Chia Hsien อายุ 44 ปี นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ขณะใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินเหนือถนนคนเดิน Walking Street เมืองพัทยา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามบินโดรนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่ราชการประกาศไว้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง ร.ต.ท.อมรเทพ เพชรทิม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการสอบสวนกระทั่งทราบว่า ผู้ต้องหา ไม่มีใบอนุญาตการบินโดรน แต่อ้างว่าบินเพื่อชมวิวทิวทัศน์มุมสูงของถนน Walking Street ยามค่ำคืนเท่านั้นเนื่องจากเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพวิว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการบันทึกจับกุม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา บินโดรนโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 78 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วย โดรนขนาดเล็กพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม 1 ชุด แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง 2 ก้อน รีโมตคอนโทรลสีดำสำหรับบังคับโดรน 1 ชุด อุปกรณ์แว่นตาสำหรับควบคุมโดรน พร้อมสายรัดศีรษะ สีดำ-แดง และกระเป๋าสะพายสีดำ 1 ใบ
ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศห้ามบิน หรือปล่อยอากาศยานที่ไม่มีนักบิน (โดรน) ทุกประเภททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.-15ส.ค. 2568 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ รองรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในช่วงสถานการณ์พิเศษ