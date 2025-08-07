เริ่มแล้วงาน BEYOND FOOD EXPO 2025 เพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เริ่มแล้วงานBEYOND FOOD EXPO 2025 เปิดโลกแห่งอาหาร สู่ประสบการณ์แห่งอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ขนผลิตภัณฑ์มาเปิดบูธขาย เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ในประเทศและสู่ตลาดอาเซียน
วันนี้(7 ส.ค.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน BEYOND FOOD EXPO 2025 เปิดเวที อาหารแห่งอนาคต ซึ่งจัดโดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ระหว่างวันที่7-8 สิงหาคม 2568 มีนายปรมัตถ์ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานและธุรกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า บริษัทซี.พีแลนด์ จำกัด มหาชน พร้อมภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มเข้ามาแสดงสินค้าภายในงานกว่า 100 ร้าน
นายปรมัตถ์ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการธุรกิจสำนักงานและธุรกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า บริษัท ซี.พี(มหาชน) กล่าวว่า "Beyond Food Expo 2025 เป็นอีกก้าวสำคัญของ KICE ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มน้ำโขง “งานนี้ไม่ใช่เพียงเวทีการค้า แต่เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่ผู้ประกอบการท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน SMEs รวมถึงผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จีน ลาว เวียดนาม และเมียนมา ได้มาพบปะ เจรจาธุรกิจ และต่อยอดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม"
งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการจาก ลาว พม่าและจีน ก็เข้ามาร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีภาคีร่วมกันที่จะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านการแสดงในงานโชว์ beyond food 2025 ซึ่งการจัดงานในครั้งที่ผ่านมามียอดขายมากถึง 300 ล้านบาท ในครั้งนี้เราตั้งเป้าไว้ว่า ถ้าทำได้ครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วก็คือ 150 ล้าน ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว โดยในวันที่ 8 ส.ค.จะมีทีมไบเออร์จากกลุ่มแม่น้ำโขงอีกประมาณ 30 บริษัทใหญ่ๆมาร่วมงานอีก คาดว่ารายได้อาจจะดันได้ถึง 200 ล้านบาท
ทางด้าน นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดงานระบุว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองศูนย์กลางอาหาร มีหลากหลายทั้งผักผลไม้ มะม่วง กล้วย และก็แมลงจิ้งหรีด ก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ดังนั้นงาน Beyond Food Expo สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมอาหารของลุ่มน้ำโขง ภาครัฐพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกระดับใช้เวทีนี้ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายโอกาสการค้า และต่อยอดองค์ความรู้สู่สากล
ขอนแก่นถือว่าเป็นจังหวัดที่เลี้ยงแมลงที่มากที่สุดในภาคอีสาน ขณะนี้เราก้าวหน้าไปถึงขั้นที่สามารถผลิตเป็นโปรตีนเพื่อที่จะส่งออกในตลาดออสเตรเลียตลาดอเมริกา แล้วยังมีสินค้าอีกหลากหลายที่เป็นอาหารของจังหวัดขอนแก่น ที่สามารถพัฒนาความล้ำหน้าได้ เช่นลาบเป็ด ตอนนี้ เป็นลาบเป็ดพร้อมทาน ก๋วยจั๊บพร้อมทาน และเราสามารถส่งออกต่างประเทศได้ เพราะนำไปผสมน้ำร้อน เวฟนิดหน่อยก็สามารถที่จะทานได้และในวันนี้ที่ CP มาจัดงาน Beyond Food Expo ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการของขอนแก่น ให้มีการตื่นตัวและออกมาชักชวนกันพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในการจัดงานครั้งนี้”