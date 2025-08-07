จัดงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน สู่มหกรรมกลองอาเซียน

กาฬสินธุ์-เริ่มแล้ว! มหกรรมเส็งกลองร่องคำกาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2568 มุ่งอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเส็งกลอง 6-8 สิงหาคมนี้ ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ
วันนี้ (6 ส.ค.) ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำกาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2568 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเส็งกลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งยกระดับประเพณี และมรดกภูมิปัญญาด้านเส็งกลองให้อยู่สืบไป และเผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
มีนายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์, นายมะณี อุทรักษ์ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์, พ.อ.วิเศษศิลป์ แสนภูวา สัสดี จ.กาฬสินธุ์, นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ สถิติจ.กาฬสินธุ์, นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด หัวหน้าสำนักงานปภ.กาฬสินธุ์, ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอปท.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมงาน
ทั้งนี้กิจกรรมในงานมีการแข่งขันประชันกลองพื้นบ้าน การแข่งขันกลองเส็งหน้าแคบ การแข่งขันกลองเส็งหน้ากว้าง การประกวดคณะกลองยาวโบราณ การประกวดคณะกลองยาวประยุกต์ การจัดขบวนแห่กลองรถบุปผชาติอัตลักษณ์ชุมชน การแสดงมินิไลน์ แอนด์ ซาวด์ ชุด “เชิงชายลายกลองร่องคำกาฬสินธุ์” การจัดซุ้มสาธิตการทำกลอง และเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป
สำหรับการเส็งกลอง เป็นการแข่งขันกลองชนิดหนึ่ง ซึ่งอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ของกลองเส็งที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย เนื่องจากการเส็งกลองเป็นการละเล่นแข่งขันด้านพละกำลัง ความอดทน และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา