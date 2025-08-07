นำร่องเปิดศูนย์ทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งแรกในเรือนจำขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เรือนจำกลางขอนแก่นเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนำร่องเป็นแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกับแรงงานฝีมือข้างนอก หลังพ้นโทษออกไปจะได้ใช้เป็นวิชาชีพหาเลี้ยงครอบครัวที่สำคัญเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
เรือนจำกลางขอนแก่นถือเป็นเรือนจำแห่งแรกของประเทศไทยที่มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1 และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 แห่งแรกในพื้นที่ของเรือนจำและทัณฑสถาน เขต 4
นายสมบูรณ์ ศิลา รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เรือนจำกลางขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของ กรมราชทัณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำเขต 4 ภายในเรือนจำขึ้น เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับแรงงานฝีมือภายนอก และยังเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีอาชีพรองรับภายหลังพ้นโทษ สร้างรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได้อย่างยั่งยืน
รักษาราชการผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น กล่าวว่า ในสุดสัปดาห์นี้ ทางเรือนจำกลางขอนแก่น จะส่งวงดนตรี ฟ้างามขามแก่น ไปร่วมกิจกรรมที่กรมราชทัณฑ์เตรียมไปจัดแสดงตามศูนย์อพยพชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทางเรือนจำกลางขอนแก่นจะไปแสดงที่ศูนย์อพยพจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางพิเศษมีนบุรีและหลายเรือนจำ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้และวันที่ 9 สิงหาคมนี้ เพื่อลดความเครียดของประชาชน ที่อาศัยในศูนย์อพยพหลังจากที่มีการปะทะของทหารไทยกับทหารกัมพูชา