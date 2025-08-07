ระยอง- ชาวระยอง ขึ้นป้ายแสดงพลังคัดค้านคำสั่งย้ายผู้ว่าฯ ตามข้อเสนอกระทรวงมหาดไทย หลังถูกเด้งไปเพชรบุรี ยันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีชื่อของ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่จะต้องย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และในคำสั่งดังกล่าวยังกำหนดให้ นายภาสกร บุญญลักษณ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่ จ.ระยอง ได้มีผู้นำป้ายไปติดและแขวนตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อคัดค้านมติดังกล่าว อาทิ ป้าย"รวมพลังคนระยอง รักศรัทธา ผู้ว่าไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ " ที่ถูกแขวนบริเวณสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโรงพยาบาลระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ฝั่งขาเข้าเมืองระยอง
ส่วนบริเวณขาออกเมืองระยอง ก็มีการแขวนป้าย"ชาวระยองรักผู้ว่าไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าทำงานตอบสนองนโยบายรัฐและมหาดไทยมาตลอด ปราบปรามยาเสพติดบ่อนการพนันและผู้มีอิทธิพล ขอให้ท่านสานต่อที่ระยอง"
ขณะที่ นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จ.ระยอง ให้ความเห็นเรื่องการโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้ว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวระยอง
เพราะตั้งแต่ นายไตรภพ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นเวลาเกือบ 3 ปี มีจริงจังในเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการมลพิษ จนสามารถลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่การปราบปรามเรื่องบ่อนการพนัน ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
ส่วนภาพรวมด้านการพัฒนาจังหวัดระยอง มีการดำเนินโครงการย้ายศาลหลักเมืองจังหวัดระยองจากจุดเดิมให้ใหญ่กว่าเดิมอย่างสมเกียรติฯ รวมทั้งยังมีโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดราชบัลลังก์ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรีเมือง หอพระพุทธอังคีรส ให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดระยอง
และยังมีการจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณ จัดทำประชาพิจารณ์เสร็จแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวระยอง
" ทั้งนี้ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการเมื่อมีมติ ครม.แต่งตั้งโยกย้ายตามความเหมาะสมของผู้บังคับบัญชา ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็รู้สึกเสียดาย อยากให้ผู้ว่าฯ อยู่ต่อ และยังหวังว่าในอนาคตท่านผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นคนระยอง อาจได้โยกย้ายกลับมาจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งก่อนเกษียณราชการ " นายสุรินทร์ กล่าว