ผู้ว่าฯ สระบุรีร่วมกิจกรรม “Rice To Meet You” ฉลองครบรอบ 10 ปี “GULF” ชูต้นแบบเกษตรยั่งยืนควบคู่พลังงาน พร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรม “Rice To Meet You เรียนรู้วิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งนายธนญ ตันติสุนทร กล่าวว่า GULF ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ มาตั้งแต่ปี 2558 โดยใช้พื้นที่กว่า 42 ไร่ ข้างโรงไฟฟ้าหนองแซง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และเป็นต้นแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานพลังงานกับชุมชนอย่างยั่งยืนในแนวทาง Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)“เรามุ่งมั่นสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นมากกว่าแปลงนา แต่คือศูนย์รวมองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านรุ่นใหม่ และทุกคนที่สนใจนำแนวคิดเกษตรอินทรีย์ไปต่อยอดได้จริง” นายธนญ กล่าวภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ พิธีลงแขกเกี่ยวข้าว-ทำขวัญข้าว นิทรรศการ “Rice To Meet You บอกเล่าเส้นทาง ข้าวคร่าว” ที่ถ่ายทอดพัฒนาการของโครงการจากผืนดินว่างเปล่าสู่ระบบนิเวศเกษตรยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการแสดงนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เช่น การทำนาตอที่สองเพื่อดูดซับคาร์บอน การใช้จุลินทรีย์ย่อยตอซัง และการเลี้ยงหนอนแมลงทหารดำเพื่อจัดการขยะชีวมวล พร้อมทั้งโชว์ “ส้มตำลีลา” จากชุมชนและพนักงานโรงไฟฟ้า เสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นด้านนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีบทบาทร่วมตั้งแต่ต้นโครงการในฐานะอดีตนายอำเภอหนองแซง ระบุว่า “แปลงนาสาธิตแห่งนี้เติบโตอย่างน่าภาคภูมิใจ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของภาคกลาง ที่นักศึกษา เกษตรกร และหน่วยงานจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง”ทั้งนี้ GULF ยืนยันจะเดินหน้าพัฒนาศูนย์ฯ ต่อไปในฐานะต้นแบบวิถีเกษตรยั่งยืน สะท้อนจุดยืนการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้สนใจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี สามารถติดต่อได้ที่ csr@gulf.co.th หรือ Facebook Page: GULF Spark