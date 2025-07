ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 3,000 ราย ราชบุรีลั่น “RB ANTI DRUGS TO ZERO” ต้องเห็นผลใน 3 เดือน

ราชบุรี – ผวจ.ราชบุรีลั่นหนัก! เปิดปฏิบัติการ “RB ANTI DRUGS TO ZERO” สั่งตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง 10 อำเภอ กว่า 3,000 ราย ทันทีหลังประชุมเสร็จ พร้อมเดินหน้านโยบายปราบยาเสพติดแบบบูรณาการ หวังเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือนวันนี้( 29 ก.ค.) นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงนโยบายและเปิดปฏิบัติการ “RB ANTI DRUGS TO ZERO” ซึ่งมีเป้าหมายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในทุกมิติภายในงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คน จาก 10 อำเภอทั่วจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยได้รับเกียรติจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ ปลัดจังหวัดราชบุรี นายสำรวย วรเตชะคงคา ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และชุมชน เพื่อวางกำลัง ปราบปราม ป้องกัน และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ โดยตั้งเป้าให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนภายในกรอบเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2568)จุดไฮไลต์ ที่สร้างความฮือฮาและชัดเจนถึงความจริงจัง คือ ก่อนจบการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งให้นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ “ปิดห้อง” ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกคนที่เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 3,000 ราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในภารกิจปราบปรามยาเสพติดการดำเนินงานภายใต้แนวทาง “RB ANTI DRUGS TO ZERO” ของจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมให้ยาเสพติดบั่นทอนสังคมไทยอีกต่อไป