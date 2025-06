เกษตรกาญจน์จับมือ ราชภัฏฯ ยกระดับเกษตรปลอดภัย ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยี

วันนี้( 20 มิ.ย.) นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "Second Year of Journey of Western SAFE Park" ณ ห้องประชุมราชาวดี MS400 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคตะวันตก ปีที่ 2 (Western SAFE Park 2nd) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ พิธีเปิดงานโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตรในภูมิภาคตะวันตก" โดยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) การนำเสนอผลงานวิจัยเด่น เช่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการผลิตทุเรียนทองผาภูมิ (GI) และการแปรรูปทุเรียนทองผาภูมิตกเกรดเป็นทุเรียนทอดกรอบไร้น้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือเครือข่าย 4 Helix ของภูมิภาคตะวันตก นิทรรศการผลงานวิจัย และการเยี่ยมชมกิจกรรมการแปรรูปทุเรียนทองผาภูมิ ณ จุดแสดงสินค้าในโอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อแสดงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยมาประยุกต์ใช้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีและภูมิภาคตะวันตก ที่มุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน