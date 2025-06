(คลิป)สีสันเมืองเลยมหกรรมโชว์สุดยอด Soft powerเมืองเลยสู่ระดับสากล

หัวค่ำที่ผ่านมา( 6 มิ.ย.)เวลา 19.00 น. ที่ลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน งานสีสันเมืองเลย (The Colors of Loei ) โดยหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน ภาคสังคม ศิลปินเลยตามเลย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมากนางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า งานสีสันเมืองเลย (The Colors of LOE) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2568 ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชน นำทนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลย มาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวคิดยกระดับ Soft power ของไทยสู่ระดับสากล ผ่านสื่อคอนเทนต์และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งส่งส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยไปสู่ความยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถ่ายภาพเช็คอินกับจุดถ่ายภาพเสมือนจริง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเลย ได้แก่ ภูลมโล ภูบ่อบิด ภูกระดึง และภูหอ (ฟูจิเมืองไทย) จุดเช็คอินหน้ากาก 3 ผี ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลย การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากสถานศึกษา กิจกรรมงาน DIY หน้ากาก 3 ผี การวาดภาพและระบายสีหน้ากาก 3 ผี หัตถกรรมจากผ้าฝ้ายกิจกรรมสาธิตอาหารพื้นถิ่น อาหารเป็นยา อาหารฟิวชั่น หัตถกรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ ไทดำ ไทพวน ม้ง และไทเลย กิจกรรม ช้อป ชิมริมถนน กับอาหารพื้นถิ่น สินค้าจากเครือข่ายทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP, และสินค้าทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ร้านนางสาวณัณธิญาจ์บอกอีกว่าการจัดงานในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริม การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดเลย ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดคุณค่าและมูลค่า และเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีการนำเสนออัตลักษณ์ทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดเลย กิจกรรมด้านหัตถศิลป์ หัตถกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และของจังหวัดเลย