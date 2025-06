มั่นใจกิจกรรมส่งเสริมเสน่ห์ภูไทผูกใจ5 MUSTช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวปักหมุดมาเยือนคำม่วงเพิ่มขึ้น

เมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นายธนากร บุญซ้อน นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเสน่ห์ภูไท ผูกใจ 5 MUST โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งได้เชื่อมโยงกับงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนหรือบุญบั้งไฟแพรวาร้อยล้าน มีนางสาวสิริน โคตรธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน พัฒนาการอำเภอคำม่วง และนางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาลตำบลโพน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ร่วมโครงการจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นเหล่าคนดังเป็น อินฟลูเอนเซอร์ (INFUENCER) ยูทูปเปอร์ และเจ้าของเพจชื่อดัง ที่มารวมตัวกันเพื่อเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอคำม่วง ภายใต้นโยบาย 5MUST ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสิริน โคตรธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามนโยบายการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางให้ คือ 5 MUST DO IN THAILAND ให้ไปทำ ไปดู ไปกิน ให้เห็นด้วยตัวเองอย่างแท้จริง โดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เลือกเส้นทางของอำเภอคำม่วงภายใต้สโลแกน “เสน่ห์ภูไท ผูกใจ5MUST” ที่ประกอบด้วย MUST TASTE ชวนชิมลิ้มรสอาหารวิถีถิ่นภูไท MUST TRY ชมแหล่งไม้กลายเป็นหินอายุ 150 ล้านปี MUST BUY เยี่ยมชมแหล่งผลิตผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหม MUST SEEK ชมทิวกิ่วถ้ำผา ชมความมหัศจรรย์ของผาหินที่เรียงตัวอย่างงดงาม และ MUST SEE กับงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวาของบ้านโพน 1 ปี มีครั้งเดียวด้านนายธนากร บุญซ้อน นายอำเภอคำม่วง กล่าวว่า เส้นทางท่องเที่ยวของอำเภอคำม่วงมีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับงานประเพณีของท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นจุดแข็งและจุดเด่นของพื้นที่ จริง ๆ แล้ว อำเภอคำม่วงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่ภูน้อย และยังมีแหล่งไม้กลายเป็นหิน ภูปอ เป็นจุดอันซีน รวมถึง บ้านศิลปินโอทอป “ไหมสมเด็จ” บ้านดินจี่ ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสีธรรมชาติ มีศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดา เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร มีแหล่งอาหารท้องถิ่นอร่อย รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนคำม่วงที่สำคัญอำเภอคำม่วง ยังมีผลิตภัณฑ์ GI 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าไหมแพรวา และ พุทรานมสด ซึ่งมียอดจำหน่ายสูง โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวา ที่มียอดขาย มากกว่า 400 ล้านบาท พุทรานมสด พื้นที่ปลูก 2,400 ไร่ ผลผลิตกว่า 8,400 ตัน ตันละ 25,000 บาท มีมูลค่ากว่า 210 ล้านบาท เส้นทางท่องเที่ยว 5 MUST กับการเดินทางของสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ใน “โครงการส่งเสริมเสน่ห์ภูไท ผูกใจ5MUST” จะช่วยให้คำม่วงจุดติดในการส่งเสริมท่องเที่ยวและมีผู้คนปักหมุดมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงการกะตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วย”นางสาวประภาวรินทร์ ถิตย์หนองแวง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บอกว่า เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของอำเภอคำม่วงน่าสนใจมาก ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแบบนี้ เริ่มต้นจากได้เข้าสัมภาษณ์ “แม่คำสอน สระทอง” ศิลปินแห่งชาติ ผู้ถักทอผ้าไหมแพรวาและถ่ายทอดสู่ลูกหลาน เข้าชมกิจการกลุ่มไหมสมเด็จ ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสีธรรมชาติ ซึ่งถ้าไม่ใช่โครงการนี้คงไม่มีโอกาสได้มาชมอย่างใกล้ชิดแบบนี้ “ชมทิว กิ่ว ถ้ำ ผา” เป็นความสวยงามทางธรรมชาติ ที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจ น่าจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนางสาวประภาวรินทร์กล่าวอีกว่า ในส่วนของอาหารถิ่นภูไท เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ แกงไข่ผำใส่ใบหมากไฟ ก้อยหวาย และ ซว้าไก่ รวมถึงวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญ กินพาแลงที่บ้านโพน ซึ่งได้มาเรียนรู้และร่วมพิธีเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก การได้เข้าไปอยู่ในเบื้องหลังการเตรียมงานบั้งไฟแพรวาบ้านโพนทำให้เราได้รู้พลังชุมชนที่เข้มแข็งและน่าชื่นชมเพราะมีเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ไฮไลท์ของงานคือการได้ชมขบวนแห่บั้งไฟแพรวาที่สุดอลังการ นับว่าโครงการนี้จัดได้ดีและทำให้ผู้เขาร่วมโครงการเข้าถึง ศิลปวัฒนธรรม ครบทุกด้านของวิถีภูไทคำม่วงจริง ๆ