สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดบ้านใหม่ "คาปิบารา" พร้อมอวดโฉมลูกสัตว์สมาชิกใหม่5ชนิดกับกิจกรรมพิเศษฉลอง48ปี

วันนี้(29 พ.ค.68) ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดส่วนจัดแสดง “คาปิบารา” แห่งใหม่ที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิม และได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของคาปิบารา โดยได้ทำการมอบขันโตกผักและผลไม้เป็นของขวัญพิเศษให้ฝูงคาปิบารา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของสัตว์ชนิดนี้ ซึ่งปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีจัดแสดงอยู่รวมทั้งสิ้น 14 ตัว และในจำนวนนี้มีอยู่ 5 ตัว เป็นลูกคาปิบารา ที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้ โดยคาปิบารานั้น เป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะคล้ายหนูตะเภา หูสั้น ไม่มีหาง มีพังผืดที่เท้า ขนสีน้ำตาลอ่อนถึงสีดำ กินหญ้าและพืชน้ำเป็นอาหาร มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นอกจากนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังได้นำชมลูกสัตว์สมาชิกเกิดใหม่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ แพะแคระ,ค่างห้าสี,เพนกวิน,จิ้งโจ้แดง และคาปิบารา พร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมพิเศษ “ตามล่าหาลูกสัตว์ตัวน้อย เบบี้ Five New Babies cm zoo” ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.68-16 มิ.ย.68 เนื่องในโอกาสที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 16 มิ.ย.68 เพื่อรับรางวัลพิเศษวันละ 48 ชิ้น โดยร่วมกิจกรรมผ่าน LINE Official Account ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยการสแกน QR Code สะสมแต้มจาก 5 จุด ที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนจัดแสดงลูกสัตว์ทั้ง 5 ชนิด ซึ่งเมื่อสะสมครบแล้วสามารถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรางวัลได้ขณะเดียวกันตลอดช่วงการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าใจอื่นๆ อีก เช่น ป้อนอาหารฮิปโปโปเตมัส กวาง และช้างเอเชีย ,ถ่ายภาพกับนกแก้วซันคอนัวร์ และม้าแคระเชทแลนด์ ,เพลิดเพลินกับอาหารจากโซน Food Truck ,เรียนรู้กับกิจกรรม Plearn to Play ,ทัวร์หลังบ้าน Feeding เพนกวิน และกิจกรรมใหม่ล่าสุดอย่างการทัวร์หลังบ้าน Feeding ลีเมอร์ ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา 10.30 – 11.30 น. ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.68 นี้ ที่จะเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าฟรีโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าสวนสัตว์ทั้งนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเปิดส่วนจัดแสดงคาปิบาราแห่งใหม่ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับสัตว์ จากการได้ใช้ชีวิตอยู่ในส่วนจัดแสดงที่มีพื้นที่กว้างขวางและได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและฉลองในโอกาสที่ปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ ครบรอบ 48 ปีด้วย ซึ่งมีการจัดกิจกรรมพิเศษหลายอย่าง เพื่อต้องการมอบประสบการณ์ความสุข สนุกสนาน และเป็นความทรงจำที่ดีให้กับทุกครอบครัวที่มาเยี่ยมชม ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แต่ยังเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงกับสัตว์ เรียนรู้ และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย.