ดันภาคอีสานสู่ฮับอาหารโลก 7-9 ส.ค.นี้จัดใหญ่งาน Beyond Food Expo 2025

วันนี้ (29 พ.ค.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ขอนแก่นจัดแถลงข่าวการจัดงาน Beyond Food Expo 2025 เปิดโลกแห่งอาหาร สู่ประสบการณ์แห่งอนาคต กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ขอนแก่น โดยรวบรวมผู้นำเข้าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วภูมิภาค GMS มานำเสนอไอเดีย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอาหารไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกจุดเด่นสำคัญของงานนี้ คือการนำเสนอ 5 เทรนด์อาหารแห่งอนาคต ได้ Multisensory Dining ประสบการณ์อาหารที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทุกมิติ, Immersive Culinary Experiences การผสานเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมการกิน, Sustainability Beyond the Plate ความยั่งยืนตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางถึงปลายจาน, Personalized Nutrition อาหารเฉพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลสุขภาพและพันธุกรรม และ Hyper-Local Ingredients การยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เวทีสากลนางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการโครงการ ศูนย์ประชุมไคซ์ขอนแก่น ภายใต้การบริหารของ CP LAND กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดงาน Beyond Expo 2025 งานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการอาหารไทยสู่ตลาด Food CLMV และอาเซียน มุ่งเน้นการสร้างเวทีที่เชื่อมโยง นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจข้ามพรมแดน ภายใต้แนวแนวคิด Beyond Food, Beyond Experience : เปิดโลกแห่งอาหาร สู่ประสบการณ์แห่งอนาคตงานนี้ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือแพลตฟอร์มยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม SMES และสตาร์ทอัพ ให้สามารถสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงตลาด และขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ตลอดจนประเทศอาเซียนอื่นๆ เชื่อว่าหากประเทศไทยต้องการเป็นผู้นำด้าน Food Innovation ของภูมิภาค จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชิงอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศ แต่เชื่อมต่อทั้งภูมิภาค Beyond Food 2025 คือจุดเริ่มต้นของการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม และวางรากฐานเศรษฐกิจอาหารไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนระดับอาเซียนขณะที่นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนงาน Beyond Food Expo 2025 ภายใต้โคราการ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) ซึ่งมุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าศักยภาพสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งงานนี้สะท้อนบทบาทของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางด้านนวัตกรรมอาหาร และขับเคลื่อน Food Soft Powe ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นถึง 15% คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 5,000 คนตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ TCEB จะเดินหน้าหนุนเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไปด้านนายวัชรพงษ์ เตียวยืนยง ผู้นำด้านนวัตกรรมการพัฒนาไก่พื้นเมืองครบวงจร ภายใต้แบรนด์ วัชรพงษ์ฟาร์ม กล่าวว่าตอนนี้ที่ฟาร์มได้เน้นการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยเลือกไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองแท้ของประเทศไทย โดยที่ฟาร์มได้ขายตั้งแต่ลูกไก่ ไก่ขุน ไก่พ่อแม่พันธุ์ ขณะนี้มีเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ฟาร์มจะเน้นการทำไก่เนื้อโดยใช้วิธีควบคุมอายุของไก่ จะทำให้ไก่มีเนื้อไม่เหนียว มีรสชาติอร่อยด้วย ทั้งเนื้อไก่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก และได้ผ่านการวิจัยมาแล้วภายในการจัดงาน Beyond Food Expo 2025 เป็นงานที่จัดในจังหวัดขอนแก่น และตนยังเป็นคนจังหวัดขอนแก่น มีโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง เพราะที่ฟาร์มมีการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ในฟาร์ม ซึ่งจะทำให้ฟาร์มพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน เพราะวัตถุดิบต่างๆสามารถหาได้ภายในชุมชนอยู่แล้ว จะทำให้เป็นที่น่าสนใจกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ