CEA พร้อมจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 68 ภายใต้แนวคิด “อีสานโชว์พ(ร)าว” ปั้นอีสานสู่เวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่โรงแรมแอดลิบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ร่วมกันแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงาน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2568 หรือ Isan Creative Festival 2025” (ISANCF2025) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้ธีม “อีสานโชว์พ(ร)าว - ISAN SOUL PROUD” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2568 บน 4 พื้นที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ TCDC ขอนแก่น ย่านกังสดาล, ย่านชุมชนสร้างสรรค์โคลัมโบ, โรงแรมพูลแมนขอนแก่น, ชุมชนสาวะถี และพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสานนายสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น กล่าวว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ‘เทศกาล’ ไม่ใช่แค่กิจกรรม แต่คือเวทีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,590 ล้านบาท และปีนี้เทศกาลฯ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 5 อย่างเต็มรูปแบบ โดยยกระดับเทศกาลให้กลายเป็น Creative Business Platform เชื่อมโยงนักสร้างสรรค์และชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาทุนวัฒนธรรมให้เกิดการลงทุนการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่ และสร้างการเติบโตให้เมืองในอีสานกลายเป็น Creative City ที่กระจายโอกาสอย่างยั่งยืน “ภายใต้แนวคิด “อีสานโชว์พ(ร)าว - ISAN SOUL PROUD” ที่อยากชวนทุกคนมาต่อยอดโอกาสใหม่ของอีสาน ผ่านการใช้กระบวนการซอฟต์เพาเวอร์ทั้งในมิติของ ‘การโชว์โอกาส’ ผ่านต้นทุนวัฒนธรรมที่ต่อยอดได้ทางธุรกิจ และ ‘การโชว์ศักยภาพเชิงพื้นที่’ ที่พร้อมต้อนรับการลงทุน การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพนางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCEB) กล่าวว่า TCEB เห็นความสำคัญและความสำเร็จของเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพลังผลักดันและสนับสนุนมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงถือโอกาสนำ Isan Mice Expo มาสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน ผ่านความสำเร็จ 3 เมืองอีสานไมซ์ซิติ้ (ขอนแก่น, นครราชสีมา และอุดรธานี) และการเชื่อมโอกาสไมซ์ภาคอีสานในมิติสร้างสรรค์และนวัตกรรม สู่การลงทุนและการจัดงานจากต่างประเทศ โดย Isan Mice Expo 2025 จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ Modernize in root - Identify in globalระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2568 ณ TCDC ขอนแก่น โดยมีผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ประกอบการวงการไมซ์จากทั่วโลกกว่า 250-300 คน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ เจรจาธุรกิจ และการเปิดพื้นที่ไมซ์ใหม่ๆ ในภาคอีสาน คาดการณ์มูลค่าการซื้อขายจากงานกว่า 150-250 ล้านบาทด้าน รศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า Isan Creativity and Innovation Summit 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อีสานซอฟต์เพาเวอร์และนวัตกรรม” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่ง Business Platform ระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงและสร้างโอกาสในการต่อยอดผลงานของนักศึกษา นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับภาคธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในงานมีทั้งการแสดงผลงาน นิทรรศการ การจับคู่ธุรกิจ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยครอบคลุม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่ผ่านการผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมและการออกแบบ ได้แก่ Soft Power Novation เช่น อาหาร ดนตรี การแสดง ฯลฯ, Greenovation, Medical and Wellness Novation, Ag-novation และ Tourism Novation ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงการนำเสนอความสามารถของนักวิจัยหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่คือการวางรากฐานใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าในการสร้างผลงาน และพัฒนาภูมิภาคอีสานให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของอาเซียนในอนาคตน.ส.ศุภลักษณ์ สุภาพกุล Channel Marketing, Consumer Sales Organization ASIA, Microsoft กล่าวว่าในวาระครบรอบ 50 ปีของ Microsoft เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่าย World Design Weeks โดยในปี 2025 นี้เทศกาลจะนำเสนอเวทีเสวนาทางวิชาการ การแสดงดนตรี ประสบการณ์ด้านอาหารเวิร์กช็อปศิลปะ และสัมมนาเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและชุมชนสร้างสรรค์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา Microsoft ได้ร่วมนำเสนอระบบนิเวศของเครื่องมือตัวช่วยจากผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อโลกอนาคตขณะที่นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ The Secret Sauce Business Weekend อีสาน 2025 มีความพิเศษยิ่งกว่าทุกครั้ง เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมมือกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อน ‘ศักยภาพของอีสาน’ ผ่านเวทีความรู้ เสวนา เวิร์กชอป และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ที่ออกแบบมาอย่างเข้มข้น โดยผู้นำธุรกิจจากหลากหลายสาขาจะมาร่วมถ่ายทอดโมเดลและแนวคิดธุรกิจแห่งอนาคตที่สามารถเชื่อมโยงกับจุดแข็งของอีสาน ทั้งนี้การรวมพลังของ ‘ความรู้ที่ใช่’ ใน ‘พื้นที่ที่พร้อม’ อย่างพื้นที่ภาคอีสานที่ไม่เคยเป็นรองใคร จะช่วยพลิกวงการธุรกิจท้องถิ่นและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ให้ ‘คนอีสาน’ และ ‘ของอีสาน’ เติบโตบนเวทีโลกปีนี้งานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2568 หรือ Isan Creative Festival 2025 (ISANCF2025) ภายใต้ แนวคิด “อีสานโชว์พ(ร)าว - ISAN SOUL PROUD” ที่ขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่ 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน ผ่านกิจกรรมกว่า 200 โปรแกรม ใน 7 รูปแบบกิจกรรมทั่ว 4 พื้นที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง CEA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ‘คน เมือง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับชีวิตผู้คนทั่วภูมิภาคให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสอีสานมุมใหม่ที่พราวและภาคภูมิใจยิ่งกว่าที่เคย ที่คุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง