ประจวบฯ ชูซอฟต์พาวเวอร์อาหาร จัดยิ่งใหญ่ Gastronomy Tourism 2025 สองชายหาดดัง”

วันนี้( 23 พ.ค.) ณ ลานเดอะสแควร์ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดเทศกาล “Gastronomy Tourism 2025” เทศกาลอาหารเพื่อการท่องเที่ยวครั้งสำคัญ ที่จะจัดขึ้นใน 2 พื้นที่หลักของจังหวัด ได้แก่ “Taste on the Rock @เขากะโหลก” ณ ชายหาดเขากะโหลก อ.ปราณบุรี วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2568 และ “Ocean to Table @BANKRUT” ณ หาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่งนายสิทธิชัย เปิดเผยว่า เทศกาลนี้เป็นเวทีสำคัญในการผลักดัน Soft Power ด้านอาหารของจังหวัดประจวบฯ ผ่าน 3 มิติหลัก คือ “รสชาติ วิถี และสุขภาพ” เชื่อมโยงวัตถุดิบพื้นถิ่นคุณภาพ อาทิ สับปะรด มะพร้าว ทุเรียน กะปิ และอาหารทะเลสดใหม่จากอ่าวไทย ถ่ายทอดผ่านเมนูสร้างสรรค์และกิจกรรมมากมาย ไม่เพียงเพื่อการบริโภคอาหาร แต่ยังออกแบบให้เป็น “ประสบการณ์การกิน” เชิงวัฒนธรรม ที่เล่าเรื่องชุมชนอย่างมีชีวิตกิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่: The Flavor Beach – บรรยากาศชายหาดกับเสียงคลื่นและลมเย็น Gastro Local Booths – ตลาดสร้างสรรค์กว่า 80 ร้านค้าLive Cooking – โชว์ทำอาหารโดยเชฟชุมชน Chef’s Table – ดินเนอร์ 4 คอร์สจากวัตถุดิบท้องถิ่น ริมหาดเขากะโหลก Sound of Flavor – คอนเสิร์ตริมทะเลจากศิลปินชื่อดังขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัส “Gastronomy Tourism” อย่างเต็มรูปแบบ สร้างความประทับใจในรสชาติ วิถีชุมชน และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน