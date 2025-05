"คณะเทคโนโลยี มข." สำรวจตะกรันโลหะโบราณ ยกระดับ “อุทยานธรณีขอนแก่น” สู่มาตรฐานยูเนสโก

จากการที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น และอุทยานธรณีขอนแก่น ลงพื้นที่เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลตะกรันโลหะโบราณ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญด้านทรัพยากรธรณีและเทคโนโลยีโบราณในพื้นที่การดำเนินงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ โครงการวิจัย “ทรัพยากรธรณีที่สนับสนุนการถลุงเหล็กบริเวณอุทยานธรณีขอนแก่น : จากหลักฐานการกระจายตัวของตะกรันโลหะโบราณ” (Georesources Supporting Iron Smelting in Khon Kaen Geopark : Evidence from the Distribution of Archaeometallurgical Slag) โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในประเด็นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568มีภาคีความร่วมมือในโครงการประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน อาทินางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ, นางสาวประวินัส ภารสุวรรณ และนายพันธ์ศักดิ์ บุญที เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น, นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ นักผังเมืองชำนาญการ จากทีมอุทยานธรณีขอนแก่นโครงการวิจัยดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน เป็นหัวหน้าโครงการ และดำเนินงานร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันชั้นนำของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานราชการด้านทรัพยากรและโบราณคดี อย่างกรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากร และอุทยานธรณีขอนแก่นเป้าหมายหลักของโครงการวิจัยนี้ คือการศึกษาบทบาทของทรัพยากรธรณีในกระบวนการถลุงเหล็กในอดีต ผ่านการวิเคราะห์ตะกรันโลหะโบราณที่พบในพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงวิทยาศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อน “อุทยานธรณีขอนแก่น” สู่การขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ในอนาคต การดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่สังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล