(คลิป) รมช.คลังเดินหน้า “Zero Tolerance” ปราบบุหรี่เถื่อน ยึดกว่า 35,000 ซอง มูลค่า กว่า 4.7 ล้าน

วันนี้( 14 พ.ค.) บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงผลการปราบปรามบุหรี่เถื่อนของสำนักงานสรรพสามิตภาค 7 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ภายใต้นโยบาย “Zero Tolerance : สินค้าหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตต้องเป็นศูนย์” โดยมีรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในงานดร.เผ่าภูมิ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เพื่อให้การปฏิบัติงานเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อน ซึ่งเป็นสินค้าที่มักถูกลักลอบนำเข้าเพื่อเลี่ยงภาษี ผ่านเส้นทางชายแดนและช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาค 7 ได้รับรายงานเกี่ยวกับขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่จากพื้นที่ชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผ่านช่องทางธรรมชาติในลักษณะ “กองทัพมด” ก่อนนำไปจำหน่ายในพื้นที่ภายในประเทศจากการสืบสวนและเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวน 35,250 ซอง ประกอบด้วย บุหรี่ตรากรองทิพย์ 90 (FOR EXPORT ONLY) ซองอ่อน จำนวน 30,000 ซอง ซองแข็ง จำนวน 5,150 ซอง บุหรี่ต่างประเทศตรา D&J จำนวน 100 ซอง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางภาษีและค่าปรับรวม 4,707,894.48 บาทจากการสืบสวนพบว่า มี 2 รูปแบบหลักของการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมาย คือการลักลอบนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศผ่านไปรษณีย์หรือนักท่องเที่ยวที่นำเข้ามาเกินกว่ากฎหมายกำหนด และ การนำเข้าบุหรี่ภายในประเทศ เช่น กรองทิพย์ 90 (FOR EXPORT ONLY) ผ่านแนวชายแดนแบบกองทัพมดสำนักงานสรรพสามิตภาค 7 ได้ดำเนินการตามนโยบาย “Zero Tolerance” อย่างเข้มข้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคง ด่านศุลกากร และบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปิดเส้นทางลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง“การปราบปรามบุหรี่เถื่อนไม่เพียงแต่คุ้มครองรายได้ภาษีของรัฐ แต่ยังเป็นการปกป้องสุขภาพประชาชนและลดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในตลาด” รมช.เผ่าภูมิ กล่าว