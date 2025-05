(คลิป) “ทภ.2” เต้น ตั้ง กก.สอบวินัย “สิบเอก” ทหารหน่วยฝึกรบพิเศษ พกอาวุธมีดเข้าท้าทาย“ช้างป่า”เขาใหญ่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ ( 2 พ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกมาชี้แจงกรณีมีบุคคลพกพาอาวุธมีดเข้าไปใกล้ช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยระบุว่า “ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีเพจช้างอยู่ไหน Where is the elephant? ได้โพสต์คลิปขณะชายคนหนึ่งถือมีดเดินเข้าใกล้ช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในระยะประชิด และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตนั้นจากการตรวจสอบ ผู้ที่ปรากฏเป็นข่าว คือ สิบเอกวิริยะ พันเอ็ด อายุ 24 ปี สังกัด กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา โดย สิบเอกวิริยะ ได้ขับขี่รถจักรยายนต์ (ไม่ทราบยี่ห้อ) เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณทุ่งเขาเขียว ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก แล้วได้ก่อเหตุตามคลิปวิดีโอดังกล่าวจริง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.ครั้นเมื่อเวลา 23.50 น. หน่วยต้นสังกัด ทราบว่า สิบเอกวิริยะ ได้เดินทางกลับมาที่บ้านพักภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา จึงได้จัดเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบถามข้อเท็จจริง และสังเกตพบว่า มีอาการเครียด จากนั้นวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ได้นำสิบเอกวิริยะ เข้าทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พร้อมจัดกำลังพลเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ ได้ว่ากล่าวตักเตือนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยทหารต่อไป