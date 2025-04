“ไทยออยล์” บอกเลิกสัญญา EPC แล้ว ยืนยัน โครงการ “CFP”แล้วเสร็จตามแผน

มีรายงานข่าวว่า นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)”TOP”ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 ไทยออยล์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา EPC (Engineering Procurement and Construction) ซึ่งเป็นสัญญาสำหรับการออกแบบวิศวกรรม จัดหาและการก่อสร้าง สำหรับโครงการพลังงานสะอาด(Clean Fuel Project)“CFP”กับกลุ่มกิจการร่วมค้าระหว่าง PSS Netherland B.V.และกลุ่ม unincorporated joint venture ของบริษัท Samsung E&A(Thailand) Co.Ltd บริษัท Petrofac South East Asia Pte และบริษัท Saipem Singapore Pte Ltd ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักโดยมีผลทันที เนื่องจากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาEPCทั้งนี้ไทยออยล์ได้เข้าทำสัญญาสำหรับการออกแบบวิศวกรรม จัดหาและการก่อสร้าง EPCสำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project)หรือ “CFP”เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้นไทยออยล์ยืนยันว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา EPC จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ CFP โดยไทยออยล์ได้มีการจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินโครงการ CFPให้แล้วเสร็จในไตรมาส 3ของปี 2571 และได้มีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการโครงการด้านวิศวกรรม การจัดหาและการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนไทยออยล์ในการบริหารจัดการโครงการในแต่ละระยะจนแล้วเสร็จทั้งนี้งานก่อสร้างโครงการ CFP จะดำเนินการต่อโดยผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการ CFP แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานของไทยออยล์“บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง”นายบัณฑิต กล่าวทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาช่วงโครงการก่อสร้างพลังงานสะอาด ได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางกลุ่มกิจการร่วมค้าระหว่าง PSS Netherland B.V.และกลุ่ม unincorporated joint venture ของบริษัท Samsung E&A(Thailand) Co.Ltd บริษัท Petrofac South East Asia Pte และบริษัท Saipem Singapore Pte Ltd ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักโครงการพลังงานสะอาด จ่ายเงินที่ ค้างนานหลายเดือน เป็นเงินหลายพันล้านบาท