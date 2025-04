เพชรบุรีเตรียมจัดเทศกาลหุ่น "Phetchaburi Harmony Puppet Festival 2025" ชู Soft Power คว้า รางวัลระดับเอเชีย

เพชรบุรี - จ.เพชรบุรี ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดเทศกาลหุ่น "Phetchaburi Harmony Puppet Festival 2025" ชู Soft Power คว้า รางวัลระดับเอเชีย เตรียมเนรมิตวังบ้านปืน-ถนนศิลปะ สู่เวทีแสดงหุ่นระดับโลกวันนี้ ( 24 เม.ย.) บริเวณหน้าอาคาร พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นางวัญเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนัง Phetchaburi Harmony Puppet Festival 2025ซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2568 บนถนนดำรงรักษ์ ถนนสายศิลปะที่สวยสดงดงามของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเผยข่าวดีที่เทศกาลฯ ได้รับรางวัล Asia Local and Traditional Art Festival Tangible Heritage ประจำปี 2025 จากสมาคมเทศกาลและงานอีเว้นท์นานาชาติแห่งภูมิภาคเอเชีย IFEA Asia ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำอัตลักษณ์ "เมืองหนัง" ของจังหวัด และยกระดับ Soft Power ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงเปิดงานอันงดงาม ชุด "โลการามา" ซึ่งเป็นการแสดงร่วมกันระหว่างหุ่นสายระดับรางวัลเทศกาลหุ่นโลก หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย และหนังตะลุงเพชรบุรี พร้อมด้วยพิธีเชิญรางวัล Asia Local and Traditional Art Festival Tangible Heritage 2025 สู่เวทีการแถลงข่าวอย่างสมเกียรติร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนังในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมนโยบาย Soft Power ของจังหวัด โดยนำทุนทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นอย่างศิลปะการแสดงหุ่นและหนังมาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำหรับเทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนัง Phetchaburi Harmony Puppet Festival 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เทศกาล 3 วัน 3 รส" นี้ มีที่มาจากการฟื้นฟูศิลปะหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานและเคยจัดแสดงต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน แห่งนี้ โดยในปี 2568 เทศกาลได้รับเกียรติให้กลับมาจัด ณ สถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้อีกครั้ง ในรูปแบบมหรสพหลวง แสดงหนังใหญ่อย่างสง่างาม อาทิ หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย และหนังใหญ่วัดบ้านดอนนอกจากนี้ ยังมีการเชิดชูศิลปะหนังตะลุง ซึ่งเพชรบุรีถือเป็น "เมืองหนัง" ที่เป็นศูนย์รวมทั้งหนังใหญ่และหนังตะลุง โดยปีนี้จะมีคณะหนังตะลุงถึง 37 คณะ ทั้งจากเพชรบุรีและจากบรมครู นายหนังภาคใต้ นำโดย 3 ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา มาร่วมสร้างสีสันตลอด 3 วันของการจัดงาน บน "ถนนดำรงรักษ์" ถนนสายศิลปะที่งดงามและเต็มไปด้วย Street Art ที่ทันสมัยความพิเศษของเทศกาลนี้คือการเป็นเวทีนานาชาติ รวบรวมการแสดงหุ่นเงา (International Shadow Puppet) และหุ่นร่วมสมัย (Contemporary Puppet) จากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก อาทิ กัมพูชา (หนังใหญ่ สแบกอม), ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์, โคลัมเบีย, สิงคโปร์ รวมถึงนิทรรศการภาพถ่ายและ Workshop การถ่ายภาพหุ่นเงา โดย Constantine Korsovitis ช่างภาพชาวออสเตรเลียภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ Unima Southeast Asia On line ถ่ายทอดไปทั่วโลก ความร่วมมือกับสมาพันธุ์หุ่นนานาชาติ Unima World การจัดแสดงหุ่นที่เน้นเรื่องราวจากวรรณกรรมรามเกียรติ์อันหลากหลาย การจัดรถรางนำชมศิลปะสกุลช่างเมืองเพ็ชร งานปูนปั้นรามเกียรติ์ นิทรรศการภาพถ่าย และการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัยการได้รับรางวัลระดับเอเชียในครั้งนี้ ตอกย้ำศักยภาพและความโดดเด่นของเทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนัง Phetchaburi Harmony Puppet Festival ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดงหุ่นและหนังที่ทรงคุณค่า แต่ยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเมืองศิลปวัฒนธรรมระดับสากลอย่างแท้จริงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมผัสปรากฏการณ์งานเทศกาลหุ่นระดับโลก "เทศกาล 3 วัน 3 รส" ในงานเทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนัง Phetchaburi Harmony Puppet Festival 2025 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2568 ณ จังหวัดเพชรบุรี