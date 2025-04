กยท.จัดงาน “วันยางพาราภาคตะวันออก” ยิ่งใหญ่พร้อมMOUร่วม3หน่วยงานยกระดับวัตถุดิบยางไทย

จันทบุรี –

จุดประสงค์​ของการจัดงานนอกจากจะเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านยางพารา เพื่อยกระดับวัตถุดิบยางไทย สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าที่สูงขึ้นแล้ว ยังมีไฮไลต์ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การมอบโล่แก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ให้ กยท. รวมถึงโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบ และโล่พร้อมเงินรางวัลสำหรับการประกวดเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และเครือข่ายเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตภาคกลางและภาคตะวันออก









วันนี้ (9 เม.ย.) น.ส.อนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันยางพาราซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมขับเคลื่อนยางพาราสู่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Innovation Driving The Eastern Thailand Rubber Industry)” โดยมีผู้บริหาร กยท. นำโดย ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย,นายมนต์สิทธิ์ ​ไพศาลธนวัฒน์​ ผู้​ว่าราชการ​จันทบุรี นายก อบจ.จันทบุรี และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมรวมถึงยังมีการประกวดยางแผ่นคุณภาพดีและการแข่งขันกรีดยางระดับเขตอีกด้วย ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ“ยางฯ คือเส้นทางชีวิต:RUBBER Is The Part Of Life”พร้อมเปิดเวทีสัมมนาวิชาการนวัตกรรมขับเคลื่อนยางพาราสู่อุตสาหกรรมภาคตะวันออกรวมทั้งผู้ประกอบการยางในพื้นที่ จ.จันทบุรี ที่ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดยางพาราแห่งภาคตะวันออก อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของหลวงราชไมตรี“บิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก”ผู้นำยางพาราต้นแรกเข้ามาปลูกในภาคตะวันออก จนยางพารากลายเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมาหลายทศวรรษและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี)"บิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก" โดยมีเป้าหมายหลักของการจัดงานในการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา การตลาดยางพารา ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้เห็นถึงความสำคัญของยางพารา และให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่ายางล้อ“Greenergy Tyre” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กยท. กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้จัดพิธีลงนาม MOUระหว่าง3 หน่วยงาน