สนามบินเชียงใหม่ระดม จนท.เข้มมาตรการดูแลผู้โดยสารตอดเทศกาลสงกรานต์68-เผยในประเทศเพิ่ม20เที่ยวบิน

วันนี้(9 เม.ย.68) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาทิ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, ด่านตรวจคนเข้าเมือง, มณฑลทหารบกที่ 33 และกองบิน 41 ตลอดจนสายการบินและผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบิน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.68 มีการเพิ่มเที่ยวบินจำนวน 20 เที่ยวบิน ทั้งหมดเป็นเส้นทางการบินภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 จากช่วงเวลาปกติ และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 20,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติประมาณร้อยละ 14 ทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 177 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 22,000 คน ให้บริการเส้นทางภายในประเทศ 11 เส้นทาง และเส้นทางระหว่างประเทศ 19 เส้นทางทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มกำลัง พร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสาร เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรและความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย โดยในส่วนของการรักษาความปลอดภัยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานทั้งในเขตการบินและพื้นที่สาธารณะ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด และสุ่มตรวจรถยนต์บริเวณทางเข้าก่อนเข้าถึงหน้าอาคารผู้โดยสาร โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และยังมีระบบ Traffic Monitoring System จำนวน 16 จุด ที่จะช่วยจัดการด้านการจราจรและเพิ่มความคล่องตัวในการจอดรถเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นสำหรับการอำนวยความสะดวกได้จัดเจ้าหน้าที่ Airport Help ช่วยดูแลแถวคอย และแนะนำให้ผู้โดยสารใช้บริการระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS : Common Use Self Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ลดระยะเวลาการรอคอยแถว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ครอบคลุมพื้นที่พักคอยทั้งหมด อีกทั้งยังมีพื้นที่จอดรถยนต์และการบริการขนส่งสาธารณะ ทชม.มีบริการอาคารจอดรถ 10 ชั้น รวมกับพื้นที่ลานจอดรถยนต์กลางแจ้ง มีศักยภาพในการรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 2,300 คัน และยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการด้วยการจัดพื้นที่จอดรถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เม.ย.68 จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 16 เม.ย.68 เพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยอย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนรอบคูเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประชาชนเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบสนามบิน จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล และสเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องบินอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น