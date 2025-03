เชียงใหม่อาการหนักค่าฝุ่นพิษยึดอันดับ1โลก ควันคลุมทึบทั้งเมืองไร้แววคลี่คลายเหตุลอบเผาป่าไม่หยุด

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้(30 มี.ค.68) สถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าและมลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันตลอดทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันนานหลายสัปดาห์แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่าทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้จากการตรวจวัดของดาวเทียมในรอบ24ชั่วโมงของวันที่ 29 มี.ค.68 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 171 จุด จากทั้งหมด 1,873 จุดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าสูงเกินมาตรฐานทุกสถานี และอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 62.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 87.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 97.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 120.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ114.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 167,213,223,246 และ 240 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก แบบเรียลไทม์เมื่อเวลา 14.00น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 175 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 89.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองลงไป ได้แก่ อันดับ 2 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ดัชนีคุณภาพอากาศ 168 US AQI และอันดับ 3 เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ 144 US AQI