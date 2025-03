ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังวิกฤติยืดเยื้อมลพิษยึดแนวหน้าโลก-ไฟป่าผุดไม่หยุดจุดความร้อนพุ่ง313จุด รอลุ้นพายุช่วยคลี่คลาย

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้(27 มี.ค.68) สถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าและมลพิษอากาศยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ช่วงกลางเดือน และคาดว่าน่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนเป็นอย่างน้อย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเผาในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน โดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น จากการตรวจวัดของดาวเทียมในรอบ24ชั่วโมงของวันที่ 26มี.ค.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 313 จุด จากทั้งหมด 2,465 จุด ที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของภาคเหนือ รองจากอันดับ 1 ตาก 406 จุด,อันดับ 2 แม่ฮ่องสอน 387 จุด และอันดับ 3 ลำปาง 378 จุด ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าสูงเกินมาตรฐานทุกสถานี และอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 57.8ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 39.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 50.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 45.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 64.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 96.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 154,105,135,122,172 และ 222 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 161 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ไคโร ประเทศอียิปต์ ดัชนีคุณภาพอากาศ 211 US AQI ,อันดับ 2 แบกแดด ประเทศอิรัก 193 US AQI และอันดับ 3 เฉิงตู ประเทศจีน 190 US AQIขณะที่ช่วงสิ้นเดือน มี.ค.68 คาดว่าอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาและคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติฝุ่นควันไฟป่าลงได้อย่างมาก โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ออกประกาศฉบับที่ 2(18/2568) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ ลงวันที่ 27 มี.ค.68 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 29 มี.ค.-1 เม.ย.68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประเทศลาวตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ วันที่ 29 มี.ค.68 พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์,วันที่ 30 มี.ค.68 ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ และวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย.68 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก และกำแพงเพชร