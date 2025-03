ม.บูรพา MOU ร่วม BKS เพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรอัจฉริยะสู่ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่

ศูนย์ข่าวศรีราชา –

โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันในด้านเกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ IoT ในการเกษตรระบบตรวจสอบย้อนกลับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

วันนี้ ( 25 มี.ค.) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ Bangkok Silicon Solutions Co., Ltd (BKS), (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้าน โซลูชั่น IoT วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพาและมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการลงนามฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกับ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)การลงนามในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสฝึกงานและการทำงานวิจัยสำหรับนักวิจัย นิสิต และบุคลากรจากทั้งสององค์กร พร้อมทั้งยังยกระดับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้จริง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ2.พัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีขีดความสามารถมากพอในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ให้กับประเทศเวียดนามมาแล้วจนเป็นที่ 2 ของเอเชีย จึงอยากที่จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย3.การให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสด้านร่างกายด้วยการสนับสนุน Data รองรับการทำงานของคนกลุ่มนี้เพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานและภายหลังจากที่ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) เสร็จสิ้นยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาร่วมกัน เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาวอีกด้วย