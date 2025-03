ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังสาหัสหนาทึบคลุมเมืองมลพิษสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง-ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไฟป่าแล้ว2อำเภอ

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้(25 มี.ค.68) สถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าและมลพิษอากาศยังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง โดยสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันต่อเนื่องติดต่อกันนานกว่าสัปดาห์แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่าทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีจุดความร้อนจากการเผาจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจวัดของดาวเทียมในรอบ24ชั่วโมงของวันที่ 24 มี.ค.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 99 จุด และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าสูงเกินมาตรฐานทุกสถานี และอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 71.2ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 46.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 65.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 59.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 66.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 77.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 190,124,176,158,179 และ 203 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 166 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ดาการ์ ประเทศเซเนกัล ดัชนีคุณภาพอากาศ 220 US AQI ,อันดับ 2 ฮานอย ประเทศเวียดนาม 198 US AQI และอันดับ 3 เดลี ประเทศอินเดีย 192 US AQIทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าจากสถานการณ์ที่รุนแรงต่อเนื่องนั้น ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า รวม 5 ตำบล ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออมก๋อย จำนวน 3 ตำบล และอำเภอเชียงดาว จำนวน 2 ตำบล พร้อมสั่งการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น