ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังสาหัสค่ามลพิษพุ่งอันดับโลกกระทบสุขภาพต่อเนื่อง-นักข่าวรุมสับยับทีมสื่อสารภาวะวิกฤติห่วงแต่สร้างภาพ

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้ (17 มี.ค.67) สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเลวร้ายต่อเนื่อง โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันต่อเนื่องมาตลอดหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุมาจากไฟไหม้ป่าที่เกิดเพิ่มขึ้นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลทำให้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพทุกสถานีโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 85.7ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 59.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 73.7ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 63.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 126.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 75.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 211, 159, 197, 170, 252 และ 201 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ดัชนีคุณภาพอากาศ 223 US AQI และอันดับ 2 เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก 183 US AQIขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่าช่วงเที่ยงวันนี้(17 มี.ค.68) ในไลน์กลุ่มชื่อ “ส่วนราชการกับสื่อ” ที่กลุ่มไลน์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารข่าวสารระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่กับผู้สื่อข่าวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มไลน์นี้ทั้งสิ้น 499 ราย พบว่าผู้สื่อข่าวหลายรายได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตำหนิท้วงติงอย่างหนักเกี่ยวกับการทำงานของทีมงานศูนย์ข้อมูลไฟป่าฝุ่นควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤติฝุ่นควันไฟป่าที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องเผชิญกับมลพิษอากาศทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้(16 มี.ค.68) ที่สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบและค่ามลพิษสูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งผู้คนปกติทั่วไปสามารถประมินได้ด้วยสายตา อย่างไรก็ตามปรากฏว่าข้อมูลในแอพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” กลับมีการรายงานข้อมูลเกือบตลอดทั้งวันว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีเขียวหรือคุณภาพอากาศดี ทั้งที่ในความเป็นจริงคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มถึงสีแดง หรือเริ่มมีผลต่อสุขภาพถึงมีผลต่อสุขภาพ อีกทั้งทีมงานดังกล่าวยังได้มีการนำข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าวไปใช้จัดทำสื่อและโพสต์เผยแพร่ผ่านทางเพจ “ศูนย์ข้อมูลไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่” โดยอ้างว่าคุณภาพอากาศดีขึ้นนั้น เป็นผลงานเนื่องมาจากการที่ทีมเชียงใหม่ได้ระดมปฏิบัติการดับไฟป่าทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการตรวจสอบพบว่า การรายงานข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง จนต้องมีการลบโพสต์ที่เป็นการอวดอ้างผลงานดังกล่าวออกไปเพจ พร้อมกับชี้แจงว่าเกิดความผิดพลาดเนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่แอพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ใช้งานเกิดความขัดข้อง โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวด้วย แต่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น และแถลงข่าวจบเพียงในเวลาไม่กี่นาทีเช่นกัน ซึ่งกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างพากันแสดงความคิดเห็นทวงติงอย่างหนัก เนื่องจากที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งทีมงานข้อมูลข่าวและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ รวมทั้งในช่วงสถานการณ์ฝุ่นควันนี้ด้วย แต่การทำงานเหมือนตั้งหน้าตั้งตาประชาสัมพันธ์ผลงานมากกว่าการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และดูแลป้องกันตัวเองนอกจากนี้พบด้วยว่าเพจ “วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่” ซึ่งเป็นหนึ่งในเพจเครือข่ายทีมเชียงใหม่ ยังได้มีการโพสต์ภาพถนนคนเดินท่าแพที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พร้อมระบุว่า “PM2.5 ไม่ขัดขวาง” เจตนาคล้ายไม่สนใจพิษภัยและผลกระทบของฝุ่นควัน PM2.5 ที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งผู้สื่อข่าวแสดงความเห็นว่าการที่นักท่องเที่ยวยังคงท่องเที่ยวตามปกตินั้น อาจเป็นเพราะไม่ได้รับทราบสถานการณ์ที่แท้จริง และภาพดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ควรจะโพสต์อวด เพราะอาจทำให้ผู้คนเข้าใจสถานการณ์ผิดเพี้ยน ทั้งนี้สมควรจะสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องมากกว่า.