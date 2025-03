เพชรบุรี - ผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำทีม เปิด "ฮักเกลือหวาน" ครั้งที่ 10 ชูศิลปะจากเกลือ สร้างสรรค์งานอาร์ตสุดตระการตา ระหว่างวันที่ 14-16 มี.ค.68ค่ำวันนี้ (14 มี.ค.) ที่จุดชมวิวบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Art of Salt ประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ฮักเกลือหวาน" พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานสภา อบจ.เพชรบุรี นายอำเภอบ้านลาด นายก อบต.บางแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ตลอดถึงนักท่องเที่ยว ได้ร่วมงานอย่างคับคั่งร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ชื่นชมความร่วมมือของชุมชน ร่วมเนรมิต เม็ดเกลือ จัดงาน Art of Salt ประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 10 พร้อมเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน นักท่องเที่ยว มาเยือนบ้านแหลม มาเที่ยวงาน ประติมากรรมเกลือ จากการนำทุนทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น มากำหนดรูปแบบ ไม่เพียงได้มาสัมผัสความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม สัมผัสพื้นที่ วิถีชีวิตคนทะเลโคลน แหล่งอาหารทะเล แหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุด แหล่งท่องเที่ยวเลียบอ่าวไทย สัมผัสหาดทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย ภายในงาน Art Of Salt ยังมีอาหารหลากชนิด สารพัดความอร่อย ทั้งอาหารทะเลสด กุ้ง หอย ปู ปลา ปิ้ง ย่าง น้ำจิ้มรสจัดจ้าน ขนมอร่อยจากฝีมือของชาวบ้านในชุมชน มีให้เลือกมากมายสำหรับงานประติมากรรมเกลือ มีการจัดแสดงประติมากรรมเกลือหลากหลายรูปแบบที่สร้างสรรค์โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง ทั้งประติมากรรมเกลือรูปมือ สัญลักษณ์แห่งความรัก ประติมากรรมหนุ่มนาข้าว-สาวนาเกลือ และอื่นๆ อีกมากมายนับเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา เส้นทางสายเกลือและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เป็นการริเริ่มจากคนท้องถิ่นเอง และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นได้ ผู้สนใจสามารถมาเที่ยว มาชิม มาชม ดื่มด่ำรสชาติอาหารหลากชนิด และสัมผัสความสุขจากวงดนตรี แสง สีเสียง ณ จุดชมวิวบางแก้ว บ้านแหลม ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป