ราชบุรี โชว์ของดีมาครบ จบในงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และกาชาด”

ราชบุรี - ราชบุรี โชว์ของดีมาครบ ในงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และกาชาด" ระหว่าง วันที่ 22 - 31 มี.ค. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นวันนี้( 14 มี.ค.) ที่ห้องประชุมอาคาราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ ปลัดจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี และนางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงการจัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาดประจำปี 2568ซึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2568 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลักและเมืองรอง รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นจังหวัดราชบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยววิถีชุมชน อีกทั้งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เมืองเกษตรสีเขียวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้จังหวัดราชบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารอร่อย พร้อมสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดราชบุรีให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดจึงได้จัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2568 นี้ขึ้นงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และกาชาด ประจำปี 2568" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 31มีนาคม 2568 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี อาทิ วันเปิดงานด้วยขบวนแห่สีสันอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ร่วมชมความสวยงามของขบวนแห่จังหวัดราชบุรี และขบวนแห่ 10 อำเภอในจังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด "สานสายใย...รวมใจชาติพันธุ์" กิจกรรมลุ้นสนุกและนิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมด้านการประมง นิทรรศการปลาสวยงาม นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองราชบุรี การประกวดพืชผัก ผลไม้ทางการเกษตร ชิงเงินรางวัลโซนของดีเมืองโอ่งพร้อม พบกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น งานหัตถกรรมและสินค้า OTOP สินค้าขึ้นชื่อของ ผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี การแสดงศิลปะวัฒนวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดขนอน การแสดง ชมรม To Be Number One การแสดงวงดนตรีนักเรียน การแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินมีชื่อเสียงตลอดงาน 10 วันและไฮไลท์ห้ามพลาดร่วมชมและเชียร์การประกวดธิดาโอ่งชิงเงินรางวัลพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล ชิมและช้อปอาหารอร่อยพร้อมเมนูขึ้นชื่อจากร้านเด็ด พร้อมออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อการกุศล ลุ้นรางวัลใหญ่จากสลากกาชาดของราวัลมากมาย ร่วมถ่ายภาพเช็คอิน พบการตกแต่งประดับไฟแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา อาทิ อุโมงค์ไฟ ทุ่งไฟจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยว ชม ชิม ข้อป และ ร่วมสนุก เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในบรรยากาศอันอบอุ่นของเมืองราชบุรีภายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและกาชาดประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 22 - 31มีนาคม 2568 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลาง จังหวัดราชบุรี แล้วพบกันในงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และกาชาด 2568"