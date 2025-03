เชียงใหม่ฝุ่นควันคลุมหนาทึบทั่วทั้งเมือง ค่ามลพิษพุ่งเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ-ทะยานยึดอันดับ5โลก

วันนี้ (5 มี.ค. 68) รายงานข่าวแจ้งว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของเชียงใหม่มีแนวโน้มที่เริ่มจะรุนแรงขึ้นตามลำดับ โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันค่อนข้างหนาทึบอย่างชัดเจนและทำให้การมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลเป็นไปอย่างค่อนข้างเลือนลาง ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ โดยรายงานจุดความร้อน (Hotspot) จาก GISTDA ประจำวันที่ 5 มี.ค.68 (รอบเช้า) จากการตรวจวัดของ Suomi-NPP เวลา 02.08 น. พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 53 จุด ประกอบด้วย อำเภออมก๋อย 27 จุด,สันทราย 9 จุด,ไชยปราการ 5 จุด,แม่แจ่ม 3 จุด,ดอยเต่า 3 จุด,เชียงดาว 2 จุด,ฮอด 2 จุด,กัลยาณิวัฒนา 1 จุด และแม่แตง 1 จุดขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษพบว่าอยู่ในระดับที่สูงเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพเกือบทุกสถานีแล้ว โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 50.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 39.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 50.8ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 37.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 49.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 52.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 135, 106, 136, 99, 133 และ 141 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.45 น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 158 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองกัมปาลา ประเทศยูกันดา ดัชนีคุณภาพอากาศ 167 US AQI, อันดับ 2 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 166 US AQI และอันดับ 3 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 161 US AQI