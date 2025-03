สสจ.กาญจนบุรี แนะผู้ปกครองใส่ใจบุตรหลาน ปกป้องจากบุหรี่ไฟฟ้า

วันนี้ (4 มี.ค.) นายแพทย์ธีรพจน์ ฟักน้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ปราบปรามจับกุมตัวผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ซอมบี้ หรือบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ซึ่งกระทรวงสาธารณะสุขโดยท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพของผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างมากขณะที่คืนวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยท่าอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายสุวัฒนา ม่วงหวาน ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี สั่งการให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย อส.จ.กาญจนบุรี ที่ 1 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กก.5 บก.ปคม. เจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สส.ภ.7 และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี จับกุมผู้ต้องหาจำหน่ายบุรี่ไฟฟ้าผ่านสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ก ได้ 1 ราย จากการติดตามพบว่าลูกค้าที่สั่งซื้อนั้น มีทั้งนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รวมอยู่ด้วยนพ.ธีรพจน์ ฟักน้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีรูปทรงที่ดึงดูดใจและมีสารปรุงแต่งกลิ่น รส กว่า 16,000 ชนิด เช่น กลิ่นลูกกวาด นม ช็อกโกแลต เป็นต้น ทำให้เยาวชนสนใจรวมถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการขายและส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า พบว่า มีการขายและส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อสังคมออนไลน์สูงทั้งทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น Line Facebook Instagram Tiktokขณะนี้สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้ากำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าอันตรายที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อปอดจนทำให้ปอดเกิดการอักเสบ ซึ่งเรียกว่า “ภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (EVALI : E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury)” ดังนั้น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากปอดจะถูกทำลายจากการอักเสบที่รุนแรงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarette or vaping use-associated lung injury : EVALI) แก่โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพ ผู้ปกครองจะต้องคอยดูและเอาใจใส่บุตรหลานให้ดี เพราะหากบุตรหลานของท่านหลงเข้าไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ปกครองควรแนะนำให้บุตรหลานตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เพราะในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคติน ซึ่งจะทำให้เกิดการเสพติดรุนแรงในระยะยาว ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของสมอง และในบางรายอาจส่งผลให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบเห็นการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1599 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมๆกัน เพื่ออนาคตของบุตรหลานท่านเอง