สวนสัตว์เปิดเขาเขียว คว้ารางวัล winner ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา public service

ศูนย์ข่าวศรีราชา

วันนี้ ( 28 ก.พ.) ในงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียล ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ณ ทรูไอคอน ฮอลล์, ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานครโดยนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้เข้ารับรางวัล winner ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา public service ในงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 13 พร้อมเผยว่า รู้สึกดีใจกับรางวัลที่ได้ในวันนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งในการที่จะพัฒนาสวนสัตว์เปิดเขาเขียนให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นที่จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อนำเสนอคาแรคเตอร์ของตัวสัตว์ บนมาตรฐานการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีผ่านพี่ๆผู้ดูแลสัตว์ในการทำคอนเท้นท์ ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้เข้าถึงและได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าต่อไปสำหรับ Special Award ได้แก่ อรรถพล หนุนดี หรือ พี่ เบนซ์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ "น้องหมูเด้ง" ฮิปโปตัวน้อยที่โด่งดังไปไกลระดับโลก นับเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงในวงกว้าง และถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ และช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลนอกจากนี้ เพจขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ได้ รับรางวัล Winner ในกลุ่มรางวัล Rising Creator สาขา ผู้ติดตามมากกว่า 100,000 follower และ Best creator performance สาขา pets and animals