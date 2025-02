"มข." คว้ารางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านสร้างประโยชน์ให้สังคม แห่งแรกของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความภาคภูมิใจด้วยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Thailand Quality Class Plus: Societal Contribution) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรก และมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ พร้อมกันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) ในปีเดียวกัน สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับส่วนงานรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นทั้งด้านการบริหารจัดการและการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน “เราเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ในกลุ่ม Global and Frontier Research University” โดยความสำเร็จขององค์กรถูกวัดผ่านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ในด้านความยั่งยืนของสังคมหรือ SDG จาก Times Higher Education Impact Ranking ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นครองอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องหลายปี ในด้านการต่อสู้กับความยากจน (SDG 1: no poverty) และการต่อสู้กับความหิวโหย (SDG 2: Zero hunger)ความสำเร็จที่เกิดจากอุดมการณ์ที่มหาวิทยาลัยได้วางรากฐานไว้ตั้งแต่ปี 2551 ในวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้ตั้งปณิธานการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม” และยังคงสืบสานเจตนารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องจนถึงวาระครบรอบ 60 ปี ที่ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรด้วยคำขวัญ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัล Leadership Excellence Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่สามารถนำพาองค์กรจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ