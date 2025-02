แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงาน Sriracha in love 2025 ชวนคู่รักแต่งชุดคู่รัก Color of Love ลุ้นรับรางวัลห้องพักพร้อมดินเนอร์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ร่วมกับอำเภอศรีราชา จดทะเบียนสมรส ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ในงาน Sriracha in love 2025 ชวนแต่งชุดคู่รัก Color of Love ลุ้นรับรางวัลห้องพักพร้อมดินเนอร์จาก Pacific Park Hotel 10 รางวัลวันนี้ (14 ก.พ.) นางปณิตา พันธุ์โชติ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงานจดทะเบียนสมรส "Sriracha in love 2025" พร้อมลงนามในทะเบียนสมรสแก่คู่สมรส พร้อมด้วย น.ส.อรพิน สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค และ น.ส.ปาริชาติ ไทยอาริยะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบของที่ระลึกพิเศษสำหรับคู่รัก ณ ด้านหน้าแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีน.ส.ปาริชาติ ไทยอาริยะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เผยว่า วันนี้ อำเภอศรีราชา ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงานจดทะเบียนสมรสต้อนรับวันวาเลนไทน์ 100 คู่รัก จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมมอบของที่ระลึกให้ทุกคู่รักที่มาจดทะเบียน โดยนายอำเภอศรีราชาพร้อมกันนี้ ยังมีรางวัลแก่คู่รักที่แต่งชุดคู่รัก Color of Love รับรางวัล ห้องพักพร้อมดินเนอร์ จาก Pacific Park Hotel จำนวน 10 รางวัล มูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยในปีนี้ ทางศูนย์การค้าได้มีการจัดเตรียมกิจกรรม ต้อนรับคู่รักไว้ เช่น กิจกรรมเซียมซีเสี่ยงรัก ปาเป้ารักเกินร้อย และการถ่ายภาพด้วยกล้อง 360 องศาในบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ที่อบอวลไปด้วยความรัก พร้อมฟังดนตรีบรรเลงเพลงคลาสสิกตลอดงานไฮไลต์ก่อนพิธีเปิดงานได้มีโทรศัพท์ถึงนายอำเภอศรีราชา ประธานในพิธี จาก นายอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมช่อดอกไม้ มอบให้นายอำเภอศรีราชา พร้อมอำอวยพรในวันวาเลนไทน์ สร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่มาร่วมงานอย่างมากสำหรับงานจดทะเบียบสมรสในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สีสันแห่งความรัก Color of Love" เพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ สร้างความรัก ความสัมพันธ์ให้สถาบันครอบครัว พร้อมการสมรสเท่าเทียม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นก้าวสำคัญของสังคมไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ความเสมอภาค และความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และความหลากหลายทางเพศสภาพจะได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ โดยอำเภอศรีราชา มีความพร้อมในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี ทั้งระบบการลงทะเบียน ระบบบริหารจัดการต่างๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการครบถ้วนทุกขั้นตอน เบ็ดเสร็จในวันเดียว