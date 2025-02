ชวนชาวกาญจน์ ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม สนับสนุน จนท.ดับไฟป่า “เสือไฟ”หลังเสบียงเริ่มขาดแคลน

วันนี้ (8.ก.พ.) นายศิวะปกรณ์ วิเชียรเพริศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.ทสจ.) จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศที่สถานีตรวจวัด ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่า 25.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพปากาศปานกลาง แนะนำให้ เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติสำหรับข้อมูลจากดาวเทียม ซูโอมิเอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ วีอาร์เอส (VIIRS) ตรวจจุดความร้อน (Hotspot)ย้อนหลังกลับไป 24 ชั่วโมง พบจำนวน 68 จุด พื้นที่รับผิดชอบ ป่าอนุรักษ์ 45 จุด ป่าสงวน 7 จุด เขต สปก.2 จุด พื้นที่เกษตร 7 จุด ริมทางหลวง 2 จุด และอื่นๆ 10 จุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในกลุ่มป่าที่ 12 เป็นกลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และอุทยานแห่งชาติเอราวัณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงที่สอง ป่าโรงงานกระดาษไทยแปลงที่หก และป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย รวมเนื้อที่ 5,338,251.70 ไร่ ซึ่งมีความแห้งแล้งทำให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าก่อนภาคอื่นๆ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทส.มอบหมายให้ นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการประจำกลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรีสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มพบจุดความร้อน(Hotspot)ประมาณปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดเกิดจากฝีมือมนุษย์ ปัจจุบันชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือหน่วย “เสือไฟ”มีอัตรากำลังพลเข้ามาปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ในกลุ่มป่า 12 ไม่รวมหน่วยงานที่อาสาเข้ามาร่วมสนับสนุน ทั้งหมด จำนวน 699 นาย ทั้ง 699 นายได้แบ่งกำลังกันออกไปประจำสถานีควบคุมไฟป่าต่างๆ จำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยลักษณะภูมิประเทศกลุ่มป่า ที่ 12 รอบเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนั้น สภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนและมีหน้าผาสูง เมื่อพบจุดความร้อน(Hotspot) ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า “เสือไฟ”ต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความลำบาก อีกทั้งต้องเสี่ยงเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าในพื้นที่โดยเฉพาะช้างป่า แต่ถึงแม้ทุกคนจะเหนื่อยล้า แต่ก็ไม่มีใครย่อท้อเพราะเจ้าหน้าที่ทุกนายผ่านการฝึกอบรมมาจนมีความชำนาญแต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะมีความอดทนมีร่างกายที่แข็งแรงและเชี่ยวชาญปานใดก็ตาม แต่คำพังเพยที่กล่าวเอาไว้ว่า กองทัพต้องเดินด้วยท้อง (An army marches on its stomach)ยังใช้ได้อยู่เสมอ จุดความร้อนหรือ(Hotspot)ไม่ได้เลือกเองว่าจะเกิดขึ้นเวลาใด แต่มันเกิดขึ้นได้ 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืนกำลังพลที่มีอยู่น้อยนิดต้องเดินเท้าบุกป่าฝ่าดงขึ้นไปดับไฟป่าบนยอดเขา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีสุขภาพที่ดี หรือให้มีผลกระทบจากฝุ่นพิษ PM2.5 ให้น้อยที่สุด ขณะนี้ทราบว่า สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ในป่าของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวเริ่มขาดแคลนเป็นอย่างมากดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศขอรับการสนับสนุนอาหารแห้งเพื่อนำไปเป็นเสบียงให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า “เสือไฟ” สิ่งที่จำเป็นที่ต้องการ เช่น ข้าวสาร หมูเนื้อแดด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม รวมถึงยารักษาโรค เป็นต้นโดยชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความห่วงใยสามารถสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี หรือติดต่อประสานงานเพื่อให้ทราบข้อมูลการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-514910