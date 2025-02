“ดร.กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว”รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2568 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ ดร.กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้ารับพระราชทานเกียรติบัติรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ (รางวัลระดับดี) สาขานิติศาสตร์ จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การยุบพรรคการเมืองตามระบบกฎหมายไทย” (Dissolution of Political Parties According to the Thai Legal System)สำหรับงานวันนักประดิษฐ์ ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย : ความท้าทายของประเทศ” งานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”