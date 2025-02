ไทยร่วมช่วยรอดแล้ว 3 ชาวฮ่องกงถูกหลอกเข้าแก๊งคอลฯ เมียวดี ล่าสุดเป็นหญิงสาววัย 31 ปี

วันนี้ (2 ก.พ.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผกก.สภ.ตำรวจสภ.พบพระ พร้อมฝ่ายปกครองกับตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือหญิงชาวจีน-ฮ่องกงชื่อ Mrs. SUET CHUI YI ที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปค้ามนุษย์ และร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ บริเวณชายแดนเมียนมากระทั่งกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยของชาวจีน-ฮ่องกง รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือเพื่อติดตามชาวจีน-ฮ่องกง ที่ตกเป็นเหยื่อในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของจีนที่ตั้งอยู่ในเมียนมา ให้การช่วยเหลือและรับตัวมาสอบปากคำที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอดสำหรับการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการประสานจากสำนักงานเลขาธิการด้านความมั่นคง (Office of the Secretary for Security) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือชาวจีน-ฮ่องกง 12 รายที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของจีนในเมียนมา และเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือมาได้แล้วทั้งหมด 3 รายจนถึงวันนี้พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ และลงมาตรวจสอบด้วยตนเอง หลังได้รับการประสานกับทางการจีนมาตลอดเพื่อช่วยเหลือชาวจีนฮ่องกง ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนกันว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ โดยจะมีสหวิชาชีพไปร่วมสอบสวนด้วย“ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ไม่มีคนไทย ประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่าน แต่ประเทศต้นเหตุอยู่ในเมียนมา ส่วนชาวต่างชาติจำนวน 61 คนที่จะขอส่งผ่านไทยนั้นน่าจะถูกสอบสวนอยู่”