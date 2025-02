(คลิป) “มาดามหน่อย”ยึดเก้าอี้นายก อบจ.โคราชได้อีกสมัย ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ (1 ก.พ.68) เวลา 19.30 น. ที่สำนักงานพรรคเพื่อไทยโคราช เลขที่ 543/1 ริมถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา หมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยครอบครัว คือ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือ กำนันป้อ อดีต รมช.พาณิชย์ และ รมช.คมนาคม สามี, น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม ลูกสาว และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงว่าที่ ส.อบจ.พรรคเพื่อไทย อีกหลายคน ได้มาร่วมลุ้นผลคะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.นครราชสีมา อย่างใกล้ชิดโดยภายหลังจากที่นับคะแนนไปได้ประมาณ 50% ซึ่งผลคะแนนนายก อบจ. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล มีคะแนน 139,516 คะแนน นำห่างคู่แข่งอย่างนายมารุต ชุ่มขุนทด ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 3 กลุ่มอิสระ ซึ่งได้ 43,505 คะแนนนางยลดา ได้ออกมากล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจพัฒนาเมืองโคราชในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สาธารณสุข เรื่องปากท้องของประชาชน และเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทุกพรรคการเมือง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวโคราช ซึ่งคะแนนที่ได้ครั้งนี้คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่แล้ว แต่ต้องรอดูผลสรุปคะแนนอย่างเป็นทางการก่อน ตนก็ดีใจที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวโคราชเหมือนเดิม หลังจากนี้จะตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด ให้สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ นางยลดาฯ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับประวัติ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล มีชื่อเดิมว่า วิชุดา จิตรพิทักษ์เลิศ มีพี่น้อง 7 คน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ, นายวิเชียร (เสียชีวิต), นางยุวดี เขียนนอก, นางมนัสมนต์ จิตรพิทักษ์เลิศ, นางยลดา, นายสมชาย จิตรพิทักษ์เลิศ และนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต ส.ส.พรรคภูมิใจไทยนางยลดา เป็นชาวโคราชโดยกำเนิด จบการศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สมรสกับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 มีบุตร-บุตรี 3 คน ได้แก่ นางสาวสุดาวรรณ, นายอาทิตย์ และนางสาววีรียาดำเนินธุรกิจลานมันและโรงงานแป้งมันสำปะหลัง บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท แป้งมันเอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งถือเป็นกลุ่มบริษัทด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน จึงถูกเรียกขานว่า "บ้านใหญ่โรงแป้ง"นางยลดา เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภา, อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน, อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครราชสีมา, อดีตคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง เป็นต้นในด้านการเมือง เมื่อปี 2563 นางยลดา ลงสมัครรับเลือกนายก อบจ.นครราชสีมา และได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด 617,351 คะแนน โดยมีการแถลงนโยบายต่อสภาฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.นโยบายโครงการตามแนวทางพระราชดำริ 2.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและเมื่อจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ได้ลาออกในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ก่อนครบวาระ และมีข่าวว่าจะลงสมัครอีกครั้งในนามอิสระ กลุ่มเดิมคือ "โคราชโฉมใหม่" แต่แล้วในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ก็มีการเปิดตัวลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ในสังกัดพรรคเพื่อไทย โดยมีนายทักษิณ ชินวัตร และนายสุริยะ รุ่งเรืองกิจ แกนนำพรรคเพื่อไทยมาร่วม รวมทั้งลูกสาว สุดาวรรณ รมว.วัฒนธรรม