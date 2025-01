กรมทรัพยากรน้ำจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปลุกจิตสำนึกทุกภาคส่วนรู้คุณค่าพื้นที่ชุ่มน้ำ

วันที่ 29 ม.ค.67 ที่ท่าเรือเชียงแหว บ้านเชียงแหว หมู่ 2 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คนนายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นลำดับที่ 110 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศที่ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำโดยการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง "อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ" สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำจึงกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก"สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำส่วนภูมิภาคร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลตำบลเชียงแหว จึงได้กำหนดจัดโครงการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2568 พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี ภายใต้หัวข้อ "PROTECTING WETLANDS FOR OUR COMMON FUTURE -Value, Protect, Inspire" " 1 5 0 "ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่ออนาคตของเรา - รู้คุณค่า ร่วมปกป้อง สร้างแรงขับเคลื่อน" เพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำโดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงานวันนี้ ประกอบด้วย การเดินขบวนแห่พร้อมแนวคิดวิถีชีวิตรณรงค์ปลูกสร้างจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชมขนท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน สินค้าโอทอป กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "PROTECTING WETLANDS FOR OURCOMMON FUTURE" หรือ "ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่ออนาคตตตของเรา" กิจกรรมเด็กนักเรียน ประกวดวาดภาพและคำขวัญ "หนองหานกุมภวาปีของฉัน" การจัดนิทรรศการวันพื้นที่ชุ่มน้ำของหน่วยงานต่างๆ มอบพันธุ์ปลา และพันธ์ต้นไม้ ให้แก่ตัวแทนในพื้นพื้นที่ ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสมดุลและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำ