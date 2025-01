3 นายพรานกะเหรี่ยงศูนย์พักพิงบ้านต้นยาง ออกนอกพื้นที่ ควงปืนแก๊ปล่าสัตว์ในเขตอุทยานฯ ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี - 3 นายพรานกะเหรี่ยงศูนย์พักพิงบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรีออกนอกพื้นที่ ควงปืนแก๊ปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดนรวบกลางป่า พร้อมของกลางซากสัตว์ และอาวุธ หลายรายการวันนี้ (27 ม.ค.) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ให้อุทยานแห่งชาติ ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามจับกุมขบวนการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานฯ อย่างเคร่งครัด โดยนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง)ได้สั่งการให้อุทยานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างเข้มข้นล่าสุดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า จะมีกลุ่มคนแอบลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ในพื้นที่ป่าติดแนวเขตชายแดนไทย-พม่า หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังออกลาดตะเวนตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 โดยใช้การเดินเท้าเริ่มต้นจากหลังหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี เดินไปยังพื้นที่เป้าหมายป่าห้วยตลุงโค๊ะ และป่าห้วยองค์พระ จนกระทั่งเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่ได้ลาดตะเวนไปถึงป่าห้วยองค์พระ ท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ได้พบกลุ่มควันไฟ บริเวณลำห้วยองค์พระเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบ ขณะเข้าตรวจสอบพบมีร่องรอยกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวนเข้ามาตั้งแคมป์ล่าสัตว์ มีการปลูกเปลนอนจำนวน 3 ผืน มีร้านย่างเนื้อด้วยไม้ไผ่ มีซากสัตว์บางอย่างวางอยู่บนร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนวางกำลังในการดักซุ่มจนกระทั่งเวลา 17.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนขึ้น 1 นัด ดังมาจากทางทิศใต้ และเวลา 18.00 น. ได้ยินเสียงปืนอีก 1 นัด ดังมาจากทางทิศเหนือ ต่อมาเวลา 18.40 น. ได้พบบุคคลเป็นชายเดินมาตามร่องห้วยในทิศใต้ ลักษณะถือปืนแก๊ปสะพานย่าม เดินขึ้นมายังแคมป์พักดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม และสามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้ จำนวน 3 คนประกอบด้วย นายต้าซุย ไม่มีนามสกุล อายุ 48 ปี นายเอกาลูทู ไม่มีนามสกุล อายุ 39 ปี และนายซอคาเล ไม่มีนามสกุล อายุ 27 ปี ทั้ง 3 เป็นชาวกะเหรี่ยง อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านต้นยาง หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจของกลางที่ได้มา มีไว้หรือได้ใช้ในการกระทำผิด จำนวน 15 รายการ ประกอบด้วย1. ซากงูเหลือมรมควัน น้ำหนักรวม 1.2 กิโลกรัม 2. ซากตะกวดรมควัน น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม 3. ซากกระเพาะเม่นหางพวงรมควัน น้ำหนัก 400 กรัม 4. ปืนยาวบรรจุปาก (ปืนแก๊ป) ประกอบขึ้นเอง เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องประมาณ 1.5 ซม. ความยาวลำกล้องประมาณ 99 ซม. จำนวน 1 กระบอก (ยึดได้จากนายต้าซุย ไม่มีนามสกุล (Saw Than Sway) 5. ปืนยาวบรรจุปาก (ปืนแก๊ป) ประกอบขึ้นเอง เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องประมาณ 1.5 ซม. ความยาวลำกล้องประมาณ 73 ซม. จำนวน 1 กระบอก (ยึดได้จากนายเอกาลูทู ไม่มีนามสกุล (Saw Eh Ka Lu Htoo))6. ปืนยาวบรรจุปาก (ปืนแก๊ป) ประกอบขึ้นเอง เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องประมาณ 1.5 ซม. ความยาวลำกล้องประมาณ 89 ซม. จำนวน 1 กระบอก (ยึดได้จากนายซอคาเล ไม่มีนามสกุล (Saw Ka Lay)) 7. ชุดเครื่องกระสุนปืนประกอบด้วยเม็ดตะกั่ว, ดินปืน (ดินดำ), เม็ดแก๊ปกระดาษ และใยมะพร้าวฉีกละเอียด จำนวน 3 ชุด 8. มีดเหน็บ จำนวน 2 เล่ม 9. มีดอีโต้ จำนวน 1 เล่ม 10. หนังสติ๊ก 1 อัน พร้อม กระสุนดิน 22 ลูก 11. ไฟฉายคาดหัวจำนวน 5 อัน 12. ไฟฉายมือถือ จำนวน 1 อัน 13. เปล จำนวน 3 ผืน 14. ย่ามกระสอบสะพายข้าง จำนวน 3 ใบ และ 15. เป้กระสอบสะพายหลัง จำนวน 4 ใบผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การรับสารภาพว่า พวกตนทั้ง 3 เดินเท้าเพื่อเข้าล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดยเริ่มออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านต้นยาง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 โดยเดินตามสันเขาร่องห้วยในพื้นที่ป่า และมาถึงจุดเกิดเหตุในวันที่ 22 มกราคม 2568จากนั้นได้ออกไปล่าสัตว์โดยใช้อาวุธปืนแก๊ปซึ่งแต่ละคนมีอาวุธติดตัวคนละกระบอก หลังจากผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงจดทำบันทึกเรื่องราวเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดี ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507