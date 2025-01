เซ็นทรัลขอนแก่น ร่วมฉลองตรุษจีน เนรมิตศูนย์การค้าธีมโคมไฟยักษ์

วันนี้ ( 25 ม.ค.) ที่ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีน "The Great Chinese New Year 2025" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 68 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ของคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีนางสาวเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วเข้าไปร่วมงานนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเป็นการฉลองเทศกาลตรุษจีน นับเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับจังหวัดขอนแก่น กับการแสดงโชว์ การแสดงแสงสีเสียง และเป็นการช่วยขับเคลื่อน ผลักดันการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทาง ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเยี่ยมเยือนขณะที่นางสาวเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยเนรมิตตกแต่งศูนย์การค้าฯในธีม The Big Lantern โคมไฟยักษ์ ที่เพ้นโดยศิลปินชาวขอนแก่น และตกแต่งด้วยโคมไฟสวยงามหลากสีทั่วศูนย์การค้าฯ ฉลองตรุษจีนสุดอลังการรับศักราชใหม่ปีมะเส็ง ตอกย้ำแลนด์มาร์กแห่งการฉลองที่ดีที่สุดทุกเทศกาล The Best Festive Destination of All Time จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบในที่เดียว ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดง จากคณะสิงโตมังกรทอง ศิษย์พระนเรศวร จังหวัดนครสวรรค์ กับการแสดงมังกรพันเสาจุดพลุไฟอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงสิงโตเสาดอกเหมย สิงโตต่อตัวกายกรรรมลอดบ่วงไฟ สิงโตทองปักกิ่งเปิดป้ายอวยพร พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ และในวันที่ 27 มกราคม ยังมีการแสดงสุดน่ารักจากน้องๆหนูๆลูกหลานชาวขอนแก่น และพิเศษสุด และวันที่ 28 มกราคม ชมการแสดงสิงโตอกเหมย มังกร 9 เซียน และสิงโตค่ายกล โดยสมาคมกี่ฟาเชิดสิงโตมังกร ลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นนอกจากนี้ ทางเซ็นทรัล ขอนแก่น ยังได้อัญเชิญ องค์ปึงเถ่ากง-ม่า จากศาลเจ้าปิ้งเถากงม่า และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๋ย จากโรงเจฮกเชียงตึ้ง ขอนแก่น มาประดิษฐานที่นี่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วย