โฟกัสอารีน่า พร้อมร่วมธุรกิจ Miraen E-Sports ปั้นเด็กไทย ก้าวสู่นักกีฬาอีสปอร์ตระดับโลก

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โฟกัส อารีน่า ESport จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารบริษัท Miraen E-Sports Co., Ltd., จากสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mrs.Kim Ok Sun President Miraen E-Sports Co., Ltd., Mr.Yoon Chang Hwan CEO Miraen E-Sports Co., Ltd., และ Mr.Yahng Deok Hoon Director Abroad, Miraen E-Sports ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันครั้งแรก กับนายอภิชา กิตติสุวรรณ์ และนางวดี ทวีแสงสกุลไท เจ้าของบริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด มีผู้สนใจ และสื่อมวลชน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากอีสปอร์ตเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ มีผู้ชมทั่วโลก ที่ผ่านมาในวงการอีสปอร์ตในประเทศไทย มีพัฒนาการที่น่าสนใจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (มร.สส.) ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งป[ะเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร MBA อีสปอร์ตและบันเทิง เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ทั้งมีการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านอีสปอร์ตในต่างประเทศร่วมกันนายอภิชา กิตติสุวรรณ์ เจ้าของโฟกัส อารีน่า ESport กล่าวว่าจากเดินทางไปเกาหลีใต้ นำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องการเชื่อมโยงกับบริษัทอีสปอร์ตของเกาหลีใต้ พบว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องการศึกษาว่าเกาหลีทำอย่างไร มีความคิดอย่างไร และจะนำมาปรับเปลี่ยนกับบ้านเราอย่างไร เป็นโจทย์ที่เดินทางไปเกาหลี ซึ่งพบว่าเมืองเซจง เป็นที่ตั้งของบริษัทอีสปอร์ต เซจงเป็นเมืองใหม่ของเกาหลีใต้ ทั้งศูนย์ราชการทั้งหมด จะย้ายมาอยู่ที่เมืองเซจงทั้งหมดขณะที่ศักยภาพจ.ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภาคอีสาน เชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีน, ลาว, เขมร เวียดนาม รวมไปถึงประเทศพม่า คิดว่าจ.ขอนแก่นน่าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง ESport แห่งแรกๆได้ จึงได้ลงทุนโฟกัสอารีน่า จากธุรกิจเดิมที่ทำป้ายโฆษณาอยู่แล้ว ซึ่งเป็นออฟไลน์ พร้อมกับมองหาเทรนด์ใหม่ของโลก คือออนไลน์ Digital อยู่บนคลาว์ ซึ่งเกมส์ก็คือระบบคลาว์บนอินเทอร์เน็ตที่สำคัญขอนแก่นเป็นเมือง Smart City แต่ยังไม่มีสถานที่โชว์ให้คนต่างประเทศ จึงเปิด โฟกัส อารีน่า ESport ขึ้นมา แต่กลับเกิดวิกฤตโควิด จึงหยุดดำเนินงานไป 4 ปี เมื่อกลับมาเปิดใหม่ โฟกัส อารีน่า ต้องสร้างศูนย์เรียนรู้ จากเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศถึงการสร้าง ESport และนำผู้มีความรู้เข้ามา และได้รู้จักกับ CEO บริษัท Miraen E-Sports จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน ESport ทั้งประเทศเกาหลีใต้ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งใน 5 ที่มีกิจกรรม ESport มากที่สุดในโลกนายอภิชา กล่าวต่อว่าบริษัท Miraen E-Sports นั้น มาดามคิมเป็นประธานบริษัท และมิสเตอร์ยุน เป็น CEO บริษัท ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ประสบผลสำเร็จด้านธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งโลกอนาคตต้องสร้างจากเด็กบ้านเรา ใส่ความแอคทีฟเข้าไป ซึ่งเราต้องวางรากฐานให้คนรุ่นหลังต่อไป และมาดามคิม ได้ถามว่า ท่านจะทำอย่างไรกับอีสปอร์ต กับโฟกัส อารีน่าต่อไป ซึ่งเราอาจจะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ของ E Sport ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้มีเฉพาะโฟกัส อารีน่า ที่เดียว เพราะหลังเกิดวิกฤตโควิด ที่อื่นได้ยกเลิกธุรกิจไปหมดแล้ว“โฟกัสอารีน่าพร้อมจะเป็นแหล่งเก็บตัวนักกีฬา ซึ่งเมืองไทยมีนักกีฬาอีสปอร์ตที่เก่งระดับโลก คว้าแชมป์เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ที่เมืองหังใจ มาแล้ว แสดงว่าเมืองไทยต้องมีอะไรที่ดี จึงเป็นสิ่งที่ประเทศเกาหลี ต้องการเข้าลงทุน อยากมาสร้างเด็กไทยให้มีโอกาสไปต่างประเทศ ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือกัน เขาอาจจะสร้างเทคโนโลยี ESport ในบ้านเรา” นายอภิชา กล่าวด้าน Mr.Yoon Chang Hwan CEO Miraen E-Sports Co., Ltd. กล่าวว่าจากการที่อีสปอร์ตเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ มีผู้ชมทั่วโลก มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น สำหรับมืออาชีพที่มีความรู้และทักษะในการจัดการองค์กรอีสปอร์ต กิจกรรม ทีม และการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นสำหรับบุคคลากรที่ต้องมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการอีสปอร์ต เพื่อเติมเต็มบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตEsports (หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์) ยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในระบบการศึกษาระดับ K–12 โดยเป็นเส้นทางสร้างทักษะด้านวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEM) และด้านอารมณ์/สังคม เช่นเดียวกับกีฬาเป็นทีมอื่นๆ การเริ่มต้นและดูแลทีมหรือโปรแกรมแข่ง Esports จะต้องอาศัยการวางแผนและการลงทุน ด้วยประสบการณ์นับทศวรรษในการเล่นเกม แข่ง Esportsส่วนความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะมีความร่วมมือกับ"โฟกัส อารีน่า" มันเป็นการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันครั้งแรก เพราะมีความพร้อมหลายด้าน อีกทั้งจากการแข่งขันในระดับนานาชาติปรากฏว่าประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ มาแล้วหลายรายการ และจากการลงพื้นที่สัมผัสกับจังหวัดขอนแก่นนั้น รู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองของคนจังหวัดขอนแก่นสำหรับบริษัท Miraen E-sports Co., Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นที่รู้จักในวงการอีสปอร์ตในเกาหลีใต้ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาวงการอีสปอร์ตด้วยการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับสากลและการส่งเสริมการเล่นเกมออนไลน์ รวมถึงการจัดงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการอีสปอร์ต ซึ่งการจะขยายฐานมาที่ประเทศไทย กำลังหาพาร์ตเนอร์ธุรกิจอีสปอร์ตในไทย โดยจะมีทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกาหลี มอบให้เด็กไทย และปั้นนักกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย หานักแข่งเพื่อไปเวทีโลก