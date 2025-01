นางรำนับพันคนร่วมฟ้อนบวงสรวงเปิดงานบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี และศาลหลักเมืองรวมของดีถิ่นดงมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายจำลอง ภูนวนทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรีและศาลหลักเมือง รวมของดีถิ่นดงมูลโชว์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2568 พร้อมด้วยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร วัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พี่น้องประชาชนร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรีและศาลหลักเมือง รวมของดีถิ่นดงมูลโชว์ภายในงานดังกล่าวมีการแสดงแสงสีเสียง บอกเล่าประวัติความเป็นมาของอำเภอหนองกุงศรี โดยมีตัวแทนเป็นคณะนางรำและเยาวชนร่วมแสดง มีการฟ้อนรำอย่างตระการตาสวยงาม จากนั้นนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมงานประเพณีถือได้ว่างานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรีเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสำคัญของชาวอำเภอหนองกุงศรี ที่สำคัญเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเคยเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎร เมื่อครั้งแนวคิดคนในชาติแบ่งเป็นสองฝ่าย ทรงเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแหล่งทำการเกษตร ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์ในหลายด้านการจัดงานในครั้งนี้ มีการประกวดธิดาหนองกุงศรี การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE การแข่งขันฟุตบอล พร้อมมีบูทออกร้านมัจฉาการกุศล มีการแสดงเดินแบบผ้าไทยการกุศล มีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมืองซึ่งเป็นของดีถิ่นดงมูล