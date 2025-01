พิษณุโลกดึงนักวิชาการไทย-พม่า ร่วมไขความลับตองอู-“พระสุพรรณกัลยา”แกะรอยนิมิตร “หลวงปู่โง่น”

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง-ประธานบริหารวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป/ศิษย์หลวงปู่โง่น โสรโย พร้อมนักประวัติศาสตร์ชาวเมียนมา ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ เทิดพระเกียรติยศสมเด็จพระสุพรรณกัลยา และเปิดแพคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์พระสุพรรณกัลยา ณ พระตำหนักสมเด็จพระสุพรรณกัลยา วัดจันทร์ตะวันออก อ.เมืองพิษณุโลก ช่วงเย็นวานนี้ (12 ม.ค.68)

ทั้งนี้ Mr. Nyo Myint Tun Deputy Director General Ministry of Religious Affair and Culture Department of Archaeology and National Museum Naypyitaw รองอธิบดีกระทรวงการศาสนาและวัฒนธรรม ภาคโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมียนมา กล่าวว่า ตนได้ศึกษาพงศาวดารพม่าถึงเรื่องพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งที่พม่ามีพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา และตนได้เคยไปบนบาน ต้องบูชาถวายผลไม้คือ”แอปเปิ้ล” เพื่อขอพระสุพรรณกัลยา ให้ช่วย ก็ประสพความสำเร็จมาแล้ว

จากนั้นได้เปิดการเสวนาประวัติศาสตร์ พระสุพรรณกัลยา-ความลับในตองอู ซึ่งผู้เชี่ยวชาญโบราณคดี-นักประวัติศาสตร์ชาวเมียนมา 4 คนร่วมงานเสวนา โดยได้รับการสนับสนุน ม.นเรศวร, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, สมาคมสมาพันธุ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก, บริษัทวงษ์พาณิชย์, สถาบันสี่แยกอินโดจีน , นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางผู้สนใจทั้งไทยและชาวพม่าในจังหวัดพิษณุโลกร่วมรับฟังดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง-ประธานบริหารวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป/ศิษย์หลวงปู่โง่น โสรโย กล่าวว่าสืบเนื่องจากนิมิตรฝันของหลวงปู่โง่น โสรโย ที่มองเห็นอดีตกาลของพระสุพรรณกัลยา ทำให้เห็นภาพเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ในตองอู พระโค พระราชวังจันทน์ และปัจจุบันนี้ยังมีโบราณหลักฐานบางอย่างลักษณะสิ่งของเครื่องใช้ของพระสุพรรณกัลยาอยู่ที่วัดวรเชษฐ์(นอก) กทม. หลายคนไปกราบไหว้ขอพร ซึ่งคนไทยเชื่ออย่างฝังใจว่า มีการอัญเชิญดวงวิญญาณของพระสุพรรณกัลยามาอยู่พิษณุโลกอีกด้วยซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความมุ่งมั่นศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง จึงได้ทำหนังสือเชิญผ่านไปยังสถานทูตพม่า จากนั้นก็ส่งต่อไปยังกระทรวงวัฒนธรรมพม่า กระทั่งสามารถเชิญวิทยากรมาร่วมวงเสวนาครั้งนี้Ms. Ohmmar Myo Senior Researcher Seameo Regional Centre for Archaeology and fne นักวิจัยอาวุโสโบราณคดีชาวเมียนมา เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมพม่า สนใจเรื่องพระสุพรรณกัลยา เพราะถือเป็น 1ใน 3 มเหสีของพระเจ้าบุเรงนอง จึงได้รับอนุญาตจากรัฐบาลพม่าให้สร้างพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ที่พระราชวังแห่งหนึ่ง ตอนใต้ของหงสาวดี ด้วยความเสียสละของพระสุพรรณกัลยา ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า นอกจากนี้ตนยังได้ศึกษาและพบพระพุทธรูปลักษณะของพิษณุโลก แต่ไม่ใช่แบบอยุธยาอีกด้วยMr. Than Win ผู้เล่าเรื่องราวเจ้าฟ้าหญิงไทย สมเด็จพระสุพรรณกัลยาในแดนพม่า ความลับในตองอู กล่าวว่า พระสุพรรณกัลยาสวยขนาดไหนนั้น ตนได้เห็นสิ่งของพระสุพรรณกัลยาใช้ก็คือ กระจก เสมือนหินใส สามารถมองเห็นหน้าได้ และตนอยากให้มีพิพิธภัณฑ์พระสุพรรณกัลยายิ่งใหญ่กว่านี้ พร้อมชูภาพประวัติศาสตร์ไทยและพม่าที่มีการต่อสู้บนหลังช้างDr. Mya Thaung Writer of History and poem Researcher of Toungoo history นักเขียนประวัติศาสตร์และบทกวี นักวิจัยประวัติศาสตร์ตั้งองอู Member of Parliament 2016-2021 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีพ.ศ. 2559 – 2564 Member of Bago region Archeology and cultural restoration commentate กล่าวถึง เมืองพิษณุโลกนั้น ประวัติศาสตร์พม่า ระบุมีมหาธรรมราชา ครองราชย์เมืองพิษณุโลกอยู่ซึ่งพระธรรมราชาถวายพระสุพรรณกัลยา ให้”พระเจ้าบุเรงนอง” ตามประวัติศาสตร์สงครามไทย-พม่าครั้งที่ 1 พระนเรศวรเป็นองค์ประกันที่หงสาวดี ช่วงอายุ 9 ขวบ พอสมเด็จพระนเรศวร 15 พรรษา พระมหาธรรมราชาก็ให้มาอยู่เมืองพิษณุโลก มีหลักฐานประวัติศาสตร์พระนเรศวรเดินทัพมาต่อสู้ตีเมือหงสาวดี 3 ครั้ง ช่วงนั้นพระสุพรรณกัลยาไม่อยู่หงสาย้ายไปอยู่ที่เมืองตองอูดร.สมไทย กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ไม่อยากให้เสวนากันแล้วก็หายไป เรื่องนี้ควรให้มหามหาวิทยาลัยนเรศวรและราชภัฎพิบูลสงครามและนักวิชาการพม่า วิเคราะห์และเขียนเรื่องราวพระสุพรรณกัลยาให้เป็นเนื้อหาเรื่องราวประวัติศาสตร์เจ้าฟ้าหญิงไทย สมเด็จพระสุพรรณกัลยาในแดนพม่าคลี่คลายความลับในตองอู ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าด้วยและสักวันหนึ่ง ประชาชนชาวไทยจะรวบรวมเงินทองเพื่อเททองหล่อปลุกเสกพระพุทธชินราชจำลองเพื่อไปประดิษฐานที่เมืองหงสา เพราะชาวพม่าอยากเห็นและกราบไหว้