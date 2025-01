โดนแล้ว 1 ล็อต! ทุเรียนไทยส่งไปจีนถูกปฏิเสธเพราะไม่มีผล lab ตรวจสาร BY2

ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา ​-

ส่วนกรณีที่มีการตรวจพบโรงคัดบรรจุ ใช้สารห้ามใช้หรือมีสารห้ามใช้ไว้ในครอบครองจะถูกระงับการส่งออกและนำไปสู่การยกเลิกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่า ทุเรียนมีการใช้สารห้ามใช้ ให้มีอำนาจสั่งให้โรงคัดบรรจุนำผลทุเรียนนั้นไปตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม กรมวิชาการเกษตร จะปฏิเสธการออกใบรับรองต่อไป

สำหรับสารดังกล่าวมีใช้ในกลุ่มล้งทุเรียนบางแห่งในจังหวัดชุมพร ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบและแจ้งเตือนให้เลิกใช้ แต่ยังพบว่ามีล้งบางแห่งยังฝ่าฝืนใช้ จนนำมาสู่การแจ้งเตือนจากทางการจีนผ่านทูตเกษตร และกำหนดห้ามใช้สาร BY2 ชุบทุเรียนส่งไปจีน ตั้งแต่ 10 ม.ค.68 เป็นต้นไป

วันนี้ (12 ม.ค.)​ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ทุเรียนที่ส่งออกจากไทยไปประเทศจีนผ่านสนามบินหนานหนิง ได้ถูกปฏิเสธการนำเข้า เนื่องจากไม่มีผล lab สี Basic Yellow 2 แนบมากับสินค้า ซึ่งศุลกากรหนานหนิง ได้ประสานมายังสำนักงานทูตเกษตร ฝ่ายเกษตร กว่างโจว เพื่อให้แจ้งต่อหน่วยงานในประเทศไทยนอกจากนั้น General Administration of Customs of China (GACC) หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน ยังสั่งการให้ด่านศุลกากรจีนทุกแห่ง ปฏิเสธการนำเข้าทุเรียนจากไทยหากไม่มีผล lab สี Basic Yellow 2 แนบมากับสินค้าทุกล็อตด้วยซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B และทางการจีนกำหนดให้ทุเรียนทุกล็อตจากไทยที่ส่งออกไปจีนต้องแนบผลวิเคราะห์ Basic Yellow 2 และผลต้องไม่พบ และคำสั่งดังกล่าวให้มีผลทันทีวันที่ 10 ม.ค.2568 ที่ผ่านมาขณะที่ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2568 โดยกำหนดมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ เช่น Basic Yellow 2 ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ หากมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ต้องใช้ทั้งชนิดและปริมาณที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หรือตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หรือข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าโดยมาตรการดังกล่าว เป็นไปตามพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยข้อกำหนดด้านการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำหนดให้ผลไม้ต้องไม่มียาฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสาธารณรัฐประชาชนจีนและในกรณีที่กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดให้ใช้ค่ามาตรฐานกำหนดโดยองค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานอ้างอิงหรือค่ามาตรฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ตกลงกัน